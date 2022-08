A Link to the Past: ora potete giocarlo anche su PC

The Legend of Zelda: A Link to the Past non ha certo bisogno di presentazioni, titolo storico dello SNES che ora potete giocare anche su PC

Quando nei primissimi anni Novanta The Legend of Zelda: A Link to the Past è arrivato sulle console dell’epoca, ovvero il mitico SNES, si è rivelato un autentico terremoto per i 16 bit di quegli anni. Beh, sappiate che ora potete giocarlo anche su PC, ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

A Link to the Past: modding ed emulazione corrono su PC

Questa versione di The Legend of Zelda: A Link to the Past per PC è stata resa possibile dall’utente Github snesrev che si è occupato di stendere circa 80.000 righe di codice per poter riprodurre il tutto comodamente sul proprio computer. Ovviamente per non incappare in problemi bisognerà estrarre livelli ed immagini e comprimerli con il codice originale, capita!

Altrettanto naturalmente potete fare tutto ciò se avete la ROM del titolo originale, un po’ come quella presente sullo SNES mini, e vi ricordiamo comunque che oltre a questo storico gioco, da qualche mese, potete anche giocare ad Ocarina of Time su computer. Una gran bella notizia per i fan del retrogaming e del Nintendo 64.

Questa avventura di Link degli anni Novanta, comunque, ha lasciato un più che discreto margine al modding oltre alla semplice emulazione. Grazie al “randomizzatore integrato” potrete infatti rendervene conto ed ulteriori aggiunte arriveranno in futuro! Per rendervene conto vi basterà semplicemente cliccare su Start e lasciare che una nuova Hyrule “alternativa” vi catturi (di nuovo).

Comunque sia, mentre aspettiamo di capire come evolverà questo fantastico progetto