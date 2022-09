State of Play: tutti gli annunci dell’evento

Questa notte si è tenuto il nuovo State of Play di Sony e in questo articolo potrete trovare tutti i nuovi annunci e i giochi mostrati durante l’evento

Dopo un lungo silenzio Sony è finalmente tornata a farsi sentire grazie ad un nuovo State of Play. Nel corso di questi eventi targati PlayStation vengono mostrati diversi titoli in arrivo su PS4 e PS5, e molti di loro ovviamente sono delle esclusive. Durante lo State of Play di questa notte abbiamo assistito a diversi annunci interessanti e in questo articolo potrete trovarli tutti.

Tekken 8 – State of Play: tutti gli annunci

Questo State of Play è iniziato davvero col botto, dato che si è aperto con il reveal trailer di Tekken 8. L’attesissimo ottavo capitolo di questa storica serie di picchiaduro si è mostrato con un lungo video in CGI che ci ha permesso di assistere ad uno spettacolare scontro da Kazama e Kazuya. Purtroppo non sono state mostrate sequenze di gameplay e non sono stati rivelati dettagli in merito al periodo d’uscita, ma probabilmente ne sapremo di più in periodo Tokyo Game Show.

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – State of Play: tutti gli annunci

Durante gli State of Play vengono mostrati i titoli più importanti in arrivo sulle piattaforme Sony e di conseguenza non potevano mancare dei giochi per il PSVR2. Poco dopo l’inizio dello show è stato infatti mostrato un trailer di Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Enhanced Edition. Questo gioco VR di Star Wars vi metterà nei panni di un tecnico riparatore di droidi sperduto su Batuu e vi permetterà di vivere in prima persona un’avventura davvero mozzafiato. Il titolo sarà disponibile esclusivamente per PSVR 2 e sarà disponibile nel corso di un generico 2023.

Demeo – State of Play: tutti gli annunci

Ovviamente i titoli per la realtà virtuale non sono finiti e infatti nel corso dell’evento è stato mostrato anche un trailer di Demeo. Questo particolare gioco per il PSVR 2 vi permetterà di giocare in prima persona ad un classico GDR dungeon crawler da tavolo. In questo titolo potrete affrontare, da soli o con i vostri amici, ben 4 campagne complete e utilizzare fino a 6 eroi differenti.

Like a Dragon: Ishin! – State of Play: tutti gli annunci

Come se Tekken 8 non fosse già abbastanza Sony ha deciso di annunciare subito un’altra bomba, e cioè Like a Dragon: Ishin!. Questo titolo è un remake completo di uno degli spinoff più particolari della saga di Yakuza e vi permetterà di rivivere le emozioni tipiche della serie ma in un contesto completamente diverso: il Giappone antico. Il lungo reveal trailer ci ha permesso di assistere ad un gran numero di sequenze di gameplay e come se non bastasse ha svelato anche che il gioco sarà disponibile nel corso del 2023.

Hogwarts Legacy – State of Play: tutti gli annunci

Ovviamente in questo State of Play non poteva mancare Hogwarts Legacy, l’attesissimo titolo di Harry Potter in arrivo a febbraio. Durante l’evento Sony è stata annunciata The Haunted Hogsmeade Shop, una missione esclusiva che sarà disponibile al lancio solamente su PlayStation. Questa quest sembra prendere luogo all’interno di un negozio infestato dai fantasmi e grazie al suo trailer dedicato ci ha permesso di vedere ancora un volta in azione questo attesissimo titolo Warner Bros.

Pacific Drive – State of Play: tutti gli annunci

Se siete degli amanti dei giochi di guida e dei survival di sicuro sarete interessati a Pacific Drive. In questo particolare titolo indie dovrete guidare la vostra macchina all’interno della misteriosa Olympic Exclusion Zone, una particolare zona del Nord America che è stata abbandonata per decenni. Questo luogo è estremamente pericoloso e la vostra automobile sarà l’unico mezzo che avrete a disposizione per sopravvivere ai fenomeni inspiegabili che avvengono al suo interno.

Synduality – State of Play: tutti gli annunci

Synduality è un gioco sci-fi distopico in cui dovrete esplorare il mondo post-apocalittico di Amasia. In questo luogo abbandonato e inospitale dovrete salire a bordo del vostro fidato mech e lottare per riuscire ad ottenere le risorse nascoste sul pianeta. Questo particolare universo in cui umani e intelligenze artificiali devono collaborare per sopravvivere sembra davvero interessante e per fortuna potremo provarlo già nel 2023.

Stellar Blade – State of Play: tutti gli annunci

Stellar Blade, precedentemente noto come Project EVE, è un rapido gioco action in sviluppo da parte di Shift Up. In questo titolo vestirete i panni di EVE e dovrete avventurarvi in una città futuristica infestata da creature da incubo per cercare di salvare l’umanità. Il titolo sarà disponibile nel corso del 2023 per PS5 e molto probabilmente arriverà anche su PC.

Rise of the Ronin – State of Play: tutti gli annunci

Se siete degli amanti dei giochi ambientati nel Giappone feudale questo State of Play vi avrà dato di sicuro tante soddisfazioni. Oltre allo spinoff di Yakuza infatti è stato annunciato anche Rise of the Ronin, un action RPG in sviluppo da parte del Team Ninja. In questo titolo vestirete i panni di un Ronin, cioè un samurai senza padrone, che dovrà cercare il proprio posto all’interno di un’era in cui il Giappone si sta aprendo per la prima volta all’occidente. Il titolo sembra promettere di combattimenti tecnici e spettacolari tipici delle produzioni targate Team Ninja, e al momento la sua uscita è prevista per un generico 2024.

God of War Ragnarok – State of Play: tutti gli annunci

Infine, come era facile intuire, lo State of Play si è chiuso con un nuovo trailer di God of War Ragnarok. Questo lungo story trailer ci ha permesso di capire un po’ meglio gli obiettivi di Atreus e Kratos, ma non solo. Durante il video infatti abbiamo anche assistito a tantissime scene di gameplay mozzafiato e abbiamo anche potuto osservare tante creature e ambientazioni mai viste prima.

