Nintendo Direct: recap di tutti gli annunci di settembre 2022

Come sempre da qualche tempo a questa parte, con ogni Nintendo Direct viene anche un recap di tutti gli annunci, e la presentazione di settembre 2022 non è certo da meno. Lo showcase di ieri ha confermato i rumor in merito: l’autunno si è dunque aperto con tante novità, sebbene la Grande N abbia specificato sul suo profilo Twitter ufficiale che i titoli interessati sarebbero stati solo quelli previsti per l’inverno a venire. Naturalmente, non è una regola infallibile: le eccezioni ci sono. Se vi siete persi lo show e non volete spoiler, qui sotto potete trovare la carrellata nella sua interezza.

Ouverture

L’apertura del Nintendo Direct, oltre all’ormai consueto cordoglio per le vittime della pandemia, è stata segnata da uno degli annunci più inattesi tra quelli della presentazione di settembre 2022. Con un nuovo trailer abbiamo un nuovo fiocco blu (e rosso) da Intelligent Systems. Contrariamente a quanto il titolo possa far supporre, Fire Emblem Engage non è un titolo sviluppato per il coraggioso esperimento di Nokia. Si tratta piuttosto di un nuovo capitolo incentrato sull’incontro con gli eroi degli episodi precedenti della saga. La risposta di Fire Emblem a Super Smash Bros. Ultimate, in pratica. 20 gennaio 2023.

Genitori dell’anno – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

Passiamo ad un altro degli annunci visti nella presentazione di settembre, ovvero il trailer con cui il Nintendo Direct ha confermato uno dei rumor più persistenti della calda estate del 2022. Se Unravel Two ci ha confermato quanto la console ibrida della Grande N sia adatta al co-op, allora It Takes Two si prende la briga di ricordarcelo. Potremo tornare dunque a risolvere i problemi di coppia tra Cody e May, i genitori più odiosi di sempre, nei loro corpi di pezza. Il capolavoro del regista Josef Fares, che ha fatto strage di cuori ai precedenti Game Awards, porta la sua qualità esclusiva ai due giocatori anche su Switch. 4 novembre, con preordini da oggi.

Paura dell’occidente, addio – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

Recensendo LIVE A LIVE, abbiamo notato (dopo aver dato alle schermate a bassa risoluzione lo stesso contesto di questo recap tardivo) con molto piacere che i publisher giapponesi si stiano gradualmente aprendo al pubblico occidentale con le riedizioni dei loro titoli più “timidi”. La pubblicità gratuita tramite un Assistente nel già citato Smash ha giovato enormemente alla serie Project Zero, come dimostra il “debutto in occidente” di Mask of the Lunar Eclipse. In questo titolo dovremo accompagnare Ruka Minazuki in un ospedale abbandonato, per spolverare il suo passato. Armati come sempre di Camera Obscura, naturalmente. E Nintendo, sibillina come sempre, non ha mentito: tecnicamente si parla di “quest’inverno”. Inizio 2023.

E parlando di stagioni – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

Il colosso di Kyoto ha un titolo altrettanto colossale da mungere, ovvero Xenoblade Chronicles 3. Il volume 2 del Pass di espansione è stato rivelato. La nuova eroina Ino, di natura meccanica, si unisce alla squadra a disposizione del giocatore… a patto che si concluda la sua storia, naturalmente. Oltre alla nuova classe ottenibile tramite Ino, però, vi attendono anche nuove sfide. Sconfiggendo ondate di nemici otterrete ricompense tra cui, naturalmente, anche nuovi costumi. Per il resto dei contenuti inclusi con il DLC dovremo attendere, ma per ora ci separa esattamente un mese da Ino e dalle novità che essa porta con sé. 14 ottobre.

Prima carrellata – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

Già, prima! Ci credereste? L’anno prossimo ci attende SpongeBob: The Cosmic Shake, in cui un desiderio delirante fornisce la scusa perfetta per esplorare sette diversi mondi, ciascuno con le proprie idee di gameplay e un doppiaggio comprensivo delle voci originali. Parlando di deliri, però, nessuno poteva prevedere un seguito per Fitness Boxing con la licenza di Ken il Guerriero. Non ce lo saremmo inventato neanche volendo; Fitness Boxing: Fist of the North Star è in arrivo a marzo 2023. L’inizio del prossimo anno vedrà anche l’uscita dello scanzonato gioco di dodgeball di Ubisoft, Oddballers. In quanto a Tunic, a sorpresa uscirà anche su Switch, e per giunta il 27 di questo mese!

Missione frontale – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

No, non si parla di fare un frontale come obiettivo della propria missione. Cielo, no! Però la presentazione ci ha tenuti informati sul remake di Front Mission in lavorazione per Nintendo Switch. Il fenomenale showcase dello scorso febbraio (mai dimenticarsene) ci ha ricordato l’idea di base dietro questo titolo strategico cult: mirare a punti specifici dei mecha avversari. Siamo lieti di vedere (di nuovo) un gioco uscire per la prima volta dai confini nipponici, come sarà il caso per il secondo dei due giochi interessati. Tuttavia, le date sono sempre vaghe: novembre di quest’anno nel caso del primo gioco, e anno prossimo per il sequel. A sorpresa, però, anche il terzo capitolo riceverà un remake in seguito!

“Ecco, infatti, io sto caricando letame, poi trasporto il letame…” – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

Non possiamo certo definire una giornata simile negli stessi termini di Renato Pozzetto ne Il ragazzo di campagna, non con l’annuncio di Story of Seasons: A Wonderful Life. Il simulatore agricolo di vent’anni fa torna sui nostri schermi in una veste del tutto inedita, incaricandoci di gestire la fattoria ricevuta in eredità da nostro padre. Potremo dunque occuparci del raccolto e dei nostri animali, espandendo al contempo il nostro piccolo angolo verde di paradiso. Conoscere i vicini, sposarsi, avere figli e persino invecchiare: questo e molto altro in un gioco che, a distanza di anni, ha ancora parecchio da dire. Estate 2023.

Interrompiamo questo programma – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

Pinnuccia e Morena da Splatoon 3 ci ricordano che è previsto uno Splatfest. Sapete già come funzionano i festival, ma se così non fosse vi rinfreschiamo la memoria noi. Si tratta di sondaggi a cui partecipare facendo della propria risposta una vera e propria fazione. Naturalmente, il nostro compito in seguito sarà quello di imbrattare tutti gli altri giocatori. La domanda, stavolta, è: cosa ci porteremmo dietro su un’isola deserta? Decidete se optare per gli utensili, gli spuntini o i passatempi, e difendete la vostra scelta come se la vostra vita (virtuale) dipendesse da questo. Le, ahem, “votazioni” sono previste tra il 24 e il 26 settembre.

Due volte otto fa sedici, come i bit e la loro nostalgia – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

Ricordate che abbiamo menzionato LIVE A LIVE poco fa? Il suo seguito spirituale ora ha a sua volta un sequel di cui parlare! Ebbene sì, Octopath Traveler II è realtà, portando “otto nuovi viandanti” in giro per il regno di Solistia. Il samurai pacifista Hikari, l’aspirante diva Agnea, il carismatico mercante Partitio, il vendicativo Osvald, la ladra Throné, il teologo Temenos, l’intrepida cacciatrice Ochette e l’amnesica speziale Castti (sì, con due “t”) entrano in un bar e… okay, no, nessun bar, ma “solo” un enorme mondo da esplorare in una nuova epoca movimentata, con un ciclo giorno-notte in-game. 24 febbraio 2023.

Mani strappate all’agricoltura – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

O forse no, non necessariamente. Sta di fatto che l’agricoltura abbonda, visto il tema di questo annuncio. Fae Farm, in modo non dissimile dalla serie Rune Factory, si prefissa l’obiettivo di sposare i simulatori agrari con il genere dei giochi di ruolo. Il fantasy si vede negli incantesimi da usare sul proprio raccolto, ma anche in battaglia mentre si esplora il regno di Azoria. L’esperienza si presta bene al co-op, sia in locale che online. Giusto per non farci mancare nulla, la meccanica di crafting mette nel mix anche un pizzico di Animal Crossing: New Horizons, con la possibilità di creare il nostro mobilio. Primavera 2023.

Suonala ancora, Square – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

Citare (male) Casablanca ci è venuto naturale, con il ritorno dell’originale collaborazione tra Square Enix ed Indieszero. Anni prima di gestire Kingdom Hearts, infatti, i virtuosisti dei rhythm game ibridi si sono sbizzarriti con Final Fantasy. Ed è tornando dove tutto è iniziato che Theathrythm Final Bar Line intende scoprire nuove idee di gameplay. Non sappiamo che ne sarà dell’utilizzo del touch screen di Nintendo Switch, ma dubitiamo che la meccanica originale vista su 3DS faccia il suo ritorno visti gli input “doppi” introdotti con Melody of Memory. Ad ogni modo, con 385 brani nel gioco di base ed altri ancora previsti come DLC, il gioco sarà fruibile anche in co-op locale. 16 febbraio 2023.

Scintille di speranza – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

L’orgoglio italiano si fa sentire, visto il (meritato) successo di Davide Soliani e di tutti gli ex redattori di Nintendo La Rivista Ufficiale divenuti parte di Ubisoft Milano. Purtroppo già abbiamo saputo delle novità salienti su Mario + Rabbids: Sparks of Hope dal recente Ubisoft Forward, ma non possiamo certo dire di no ad un secondo sguardo al gioco. Il narratore non manca di ricordarci i punti di forza del gioco, viste le enormi migliorie ad un gameplay già intrigante in partenza. Più quest secondarie, più NPC da aiutare, più opportunità strategiche e, al tempo stesso, meno vincoli esplorativi dettati dalla formula da GdR. Affronteremo l’oscurità cosmica (con Rayman al seguito) il 20 ottobre.

Dejà woo-hoo – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

Caspita, manco a farlo apposta (no, lo abbiamo fatto apposta eccome) e dopo aver citato Rune Factory ecco che proprio questa stessa IP ci offre degli spunti per fare due chiacchiere. Tuttavia, visto quanto abbiamo detto del quinto capitolo, difficilmente potremo aspettarci innovazioni in un remake del terzo. Non per questo però disdegniamo Rune Factory 3 Special a priori, anzi. Di certo, la trama si prospetta interessante, con un protagonista capace di trasformarsi in un mostro proprio in un mondo dove gli umani e le altre creature si ritrovano ai ferri corti. Non se ne parla prima del 2023. Il Direct ha anche alluso a “una nuova serie Rune Factory”, ma dovremo attendere di saperne di più in futuro.

Online con gli attributi – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

La maggior parte degli iscritti a Nintendo Switch Online ha aperto il portafogli al day one, e pertanto è più che lecito aspettarsi qualche novità in autunno. In tal senso, la presentazione non ha certo deluso. I giochi che “verranno aggiunti gradualmente” saranno Pilotwings 64, Mario Party e Mario Party 2 entro la fine dell’anno, con Mario Party 3, Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2, 1080° Snowboarding ed Excitebike 64 nel corso del prossimo. Anche in questo caso, la Grande N non ha saputo resistere alla tentazione di un “dulcis in fundo”. Tra i giochi disponibili, “presto” avremo anche quell’incubo legale ambulante che è GoldenEye 64. Con gioco online incluso, ci ricorda il trailer.

Seconda carrellata – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

Già, “seconda” e non “ultima”. Questa presentazione sta dando serio filo da torcere alla sua controparte di febbraio. Various Daylite è un gioco di ruolo da Square Enix in cui dovremo svolgere delle faccende nel regno di Antoecia per formare il nostro carattere e le nostre abilità in battaglia, ed è disponibile oggi. Dovremo sopravvivere, invece, nel mondo di Factorio per ricavare risorse con cui ricostruire il nostro razzo dopo un atterraggio di fortuna, con una rivoluzione industriale fai-da-te che avrà inizio il 28 ottobre. Nel gioco horror Ib, l’eponima protagonista si ritrova risucchiata in un quadro esposto, e la potremo ricondurre a casa solo nella prossima primavera.

Giochiamo, a calci, ancora una volta – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

Abbiamo recensito con calcistico entusiasmo Mario Strikers: Battle League Football, ed è con la medesima verve che abbiamo due nuovi cannonieri di cui parlare. Questo mese (senza specificare la data) il nuovo aggiornamento gratuito porterà sul campo altri volti nuovi. La sindaca Pauline porta con sé tanta classe e un Ipertiro ispirato al suo numero musicale di New Donk City. In quanto a Diddy Kong, si tratta di un centrocampista abile nei passaggi. Come è avvenuto con Daisy e il Tipo Timido, sono previsti anche nuovi equipaggiamenti e nuove metà campo.

“Che poi, alla fine, questo atelier non si è mai visto” – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

Ogni tanto le software house si divertono a torturare gli impiegati all’anagrafe videoludica, ed Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key è decisamente uno di questi casi. Nel gioco, Ryza e compagnia si dirigono verso isole strane mai viste prima, in quella che promette di essere la loro ultima estate. Ad accompagnarla ci saranno undici eroi, ciascuno dei quali ha la propria storia, in un viaggio attraverso un mondo sconfinato. Nei combattimenti, le abilità si potranno cambiare a piacimento e, a seconda dei casi, combinare tra loro. Questo “grazioso GdR”, come lo chiama la diretta stessa, è previsto il 24 febbraio 2023.

Fate fischiare le gomme, gente – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

Se la guida a Mario Kart 8 Deluxe vi sta tenendo compagnia (specie ora che gli appuntamenti settimanali sono diventati due), sarete felici di sapere che presto dovremo preparare anche le due puntate a venire. La Grande N ha preferito non sbottonarsi troppo sulle otto piste che vedremo nel gioco con il prossimo aggiornamento, ma ne ha comunque rivelate due dal Pass Percorsi Aggiuntivi. Da Mario Kart Tour, arriva una pista che promette di sottrarre a Gita al pan di zenzero il primato di circuito natalizio, Valico addobbo. Da Mario Kart DS torna invece DS Giardino di Peach, con i suoi Categnacci ed i caratteristici tagli tra le aiuole. Inverno 2022.

Buca in uno – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

Recensendo Nintendo Switch Sports, abbiamo dato al gioco il beneficio del dubbio: con più contenuti distribuiti nel tempo, il gioco avrebbe meritato una valutazione più alta. Non ce lo siamo dimenticati. Ebbene, il golf ora ha qualche dettaglio in più da fornire. 21 sono i campi che tornano dai precedenti episodi della serie di simulatori sportivi della Grande N. In modo analogo al bowling, inoltre, anche qui è prevista una modalità a eliminazione diretta in cui tutti dovranno costantemente dimostrare di essere dei provetti Tiger Woods (magari senza scandali). Più scandalosa, se vogliamo, è la nuova finestra di uscita: l’autunno lascia infatti posto a un inverno 2022.

Miyamoto, eterno figlio dei fiori – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

Sentiamo le urla dello youtuber Arlo da qui. Shigeru Miyamoto ha fatto la sua comparsa, parlando molto brevemente della collaborazione con Universal (il film d’animazione di Mario previsto per la prossima primavera e il parco divertimenti a tema in California). Ricordandoci di Pikmin Bloom, spinoff per cellulari della serie Pikmin sulla falsariga di Pokémon GO, il game designer ha colto (gioco di parole non voluto… forse) l’occasione per sganciare la bomba: Pikmin 4 è in sviluppo e arriverà l’anno prossimo. Che dire, è stato un Nintendo Direct bello carico e… un momento, non era questa la bomba finale? No?

Balla e basta – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

Parlare di danza e vedere scritto (con non poca tracotanza) “Un originale Ubisoft” non lascia molto spazio ai dubbi. Just Dance 2023 Edition promette un’esperienza online interamente nuova, e pur glissando sui dettagli del caso il video di presentazione non manca di precisare che, oltre ai “consigli personalizzati” in base alle nostre preferenze, il gioco verrà supportato a dovere. In altre parole, è prevista l’aggiunta di brani e modalità per tutto l’anno. Questa “piattaforma personale di ballo senza confini” non è certo lontana: l’attesa durerà solo fino al 22 novembre.

Un, due, tre, demo – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

Sappiamo già quale sia la premessa dietro Harvestella, ovvero il genere ibrido tra simulatore agrario (e siamo a tre) e gioco di ruolo secondo l’esperta in quest’ultimo settore, Square Enix. Il quietus è la “quinta stagione”, che porta con sé solo morte per i raccolti. Non mancheranno neanche le battaglie del caso, con tutta la spettacolarità che deriva dal publisher coinvolto. Quel che viene da chiedersi è: possiamo tastare con mano il tutto e capire se può valerne la pena anche al di fuori di un trailer? La risposta la potete già intuire. In un purtroppo sempre più raro slancio di fiducia, la Grande N ha reso disponibile una demo del gioco. 4 novembre per la versione completa.

“Balliamo, ragazzi” – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

No, niente avatar dalla pelle di porcellana. Chi conosce la bella Cereza sa già che non potremmo parlare d’altro se non di Bayonetta 3. Il trailer ci ricorda cosa spinge l’eponima strega di Umbra a combattere: se nella sua prima avventura si trattava di un caso di amnesia, e nella seconda in palio c’era la vita della sua migliore amica, stavolta la posta in gioco è il destino del mondo intero. Insieme a lei, in questa battaglia su scala globale, troveremo vecchi amici come il giornalista Luka e l’amica di lunga data Jeanne. La nuova arrivata Viola prenderà anch’essa parte in un giro intorno al mondo previsto per il 28 ottobre, con preordini da oggi.

Delitti, misteri e quant’altro – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

Prima ancora che il trailer cominci, il colosso di Kyoto non perde tempo nel ricordarci il pedigree dietro questo titolo. Lo stesso team di sviluppo che ci ha donato Danganronpa (e Mystery Dungeon, questo ce lo aggiungiamo noi) ci accoglie nella “città della pioggia eterna”. In Master Detective Archives: Rain Code dovremo risolvere casi rimasti irrisolti a causa (supponiamo) del pugno di ferro con cui le multinazionali governano questa distopia a cavallo tra il noir e il cyberpunk. Il team di investigatori a cui fa accenno il titolo è un dream team composto da detective provenienti da tutto il mondo. Questa sorta di avventura grafica (senza cursori) con tanto di spalla comica demoniaca ed annesso dungeon crawling ci dà appuntamento alla prossima primavera.

Futuro nebuloso – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

La questione del cloud rimane controversa per le reazioni diametralmente opposte che suscita: da un lato, chi gode di ottime connessioni può guardare il blasonato “power gap” tra Switch e altre piattaforme con noncuranza (a fronte di un rinnovato supporto delle terze parti), e dall’altro la presenza di “versioni cloud” sempre nuove in ogni Direct porta con sé sempre più compromessi. Ne abbiamo parlato in un germoglio di critica mai sbocciato in una recensione. Ad ogni modo, il gioco che “c’è ma non c’è” di oggi è Resident Evil Village Cloud, disponibile dal 28 ottobre, con una demo gratuita già disponibile. L’espansione DLC è prevista per il 2 dicembre. I recenti remake (e Biohazard) sono previsti entro fine anno.

Terza carrellata – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

I contenuti non accennano a mordere il freno, motivo per cui non lo faremo nemmeno noi. Sifu ci vede al centro di un autentico film di arti marziali, in cui dovremo farci strada tra orde di nemici a colpi di kung fu, e sarà disponibile l’8 novembre. Di Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion abbiamo già parlato in precedenza, e potremo godercelo su Switch (con un port inaspettatamente nativo) il 13 dicembre. Lo shoot-em-up Radiant Silvergun è già disponibile, portando con sé il suo sistema di combo basate sui colori delle navi nemiche abbattute. Il roguelite Endless Dungeon di SEGA apre le porte al suo… beh, dungeon infinito nello stesso universo di Endless il prossimo anno.

Il ritorno di Lloyd Irving – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

Chi tra voi non ha risposto “Chi?” starà già esultando. Evidentemente, Bandai Namco aveva solo bisogno di controllare le vendite del costume Mii di Lloyd per accorgersi che la domanda per Tales of Symphonia Remastered c’era tutta. Il mondo di Sylvarant è tenuto in scacco dai Desiani, e sta al Prescelto liberarlo raggiungendo la cima della Torre della Salvezza. Questo classico amatissimo dei giochi di ruolo d’azione è previsto a inizio 2023. Ed è con questo annuncio che inizia a vedersi la linea del traguardo all’orizzonte. E, strano a dirsi di un Nintendo Direct, verrebbe quasi da dire “finalmente”!

Quarta ed ultima carrellata – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

Il treno dell’hype sta per fare il suo ultimo scatto. La prima stazione è per Life is Strange: Arcadia Bay Collection, prevista per il 27 del mese. Proseguendo abbiamo Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered, previsto per il primo di dicembre con preordini da oggi. Combinando l’estetica di Builder’s Journey a diorami più elaborati, LEGO Bricktales sarà da noi prima dell’inverno. Quest’ultima stagione invece è tutta per il free-to-play Disney Speedstorm. La nuova stagione (metaforica, stavolta) di Fall Guys avrà invece inizio a partire da domani. E dire che la presentazione non è nemmeno finita…

Un’avventura stellare da Wii fa il suo ritorno – tutti gli annunci del Nintendo Direct di settembre 2022

No, non è Super Mario Galaxy 2, nonostante la sua clamorosa assenza in Super Mario 3D All-Stars. Parliamo piuttosto di un altro grande classico da Wii, ovvero Kirby’s Adventure Wii, che stavolta mantiene il suo titolo transoceanico. Parliamo di Kirby’s Return to Dreamland Deluxe. La navicella di Magolor, che per non fare spoiler definiremo semplicemente un alieno, si è schiantata sul pianeta natale di Kirby, e sta a quest’ultimo (accompagnato in co-op locale da tre altri Kirby o da Meta Knight, King Dedede e Waddle Dee aiutante) riassemblare l’Astrobarca Lor. Le novità non mancano, come la neonata abilità Mecha e diversi minigiochi presi da altri capitoli della serie. 24 febbraio 2023, con preordini da oggi.

Prima del sipario

Non sarebbe un Nintendo Direct senza chiudersi con “ancora una cosa”, e l’ultimo degli annunci di settembre 2022 ha saputo sorprendere davvero tutti. Del resto, enfatizzare tanto nel tweet sulla sola presenza di titoli previsti per quest’inverno ha dato al seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild tutto fuorché una chance di comparire. E invece. Il gameplay che possiamo vedere è davvero misurato con il contagocce, ma almeno abbiamo un nome definitivo. Il supplizio è finito, ora possiamo finalmente titolare la nostra copertura del gioco in modo decente. Questa nuova avventura sospesa tra le rovine celesti e la Hyrule in superficie, prevista il 12 maggio 2023, si intitola The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

