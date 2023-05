Rumor | Metal Gear Solid 3 Remake non sarà esclusiva PS5?

Nelle scorse ore, un nuovo rumor sul Remake di Metal Gear Solid 3 lo vedrebbe come titolo multipiattaforma e non più come esclusiva PS5: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Ormai il franchise di Metal Gear Solid è al centro di una, come possiamo definirla, fiera dei rumor. Sono ormai passati un paio d’anni da quando sono emersi, per la prima volta, delle voci di corridoio su un probabile remake del terzo capitolo ad opera di Virtuos. E, sebbene nulla sia mai stato confermato, ormai gli appassionati e la stampa tutta sono certi che questo remake ci sia e che tutto vedrà una fine (e dunque un annuncio ufficiale) molto presto. I rumor sono andati nuovamente intensificandosi dopo l’annuncio del PlayStation Showcase di Sony che si terrà il prossimo 24 maggio, ma a quanto pare, stando all’insider Tom Henderson, forse le cose non andranno precisamente come previsto.

Recentemente era stato vociferato che Metal Gear Solid 3 sarebbe uscito in esclusiva per PlayStation, avendo Konami firmato degli accordi con Sony per la pubblicazione dei franchise di Silent Hill, Metal Gear Solid e Castlevania. E considerando che Silent Hill 2 Remake uscirà proprio in esclusiva PS5, era abbastanza facile presumere che anche le altre serie di Konami potessero seguire lo stesso percorso. Nelle scorse ore, però, Tom Henderson, citando fonti anonime, ha affermato che sì, vedremo Metal Gear Solid 3 Remake con un teaser al prossimo PlayStation Showcase, ma no… non sarà esclusiva.

Metal Gear Solid 3 sarà multipiattaforma e non esclusiva PS5? Questa ci puzza…

Non ci sarà dunque un vero e proprio reveal con gameplay trailer, ma più un teaser che annuncerà ufficialmente il lancio in contemporanea del remake su PS5, Xbox Series X | S e PC. Siamo anche curiosi di scoprire se verrà data anche una finestra di uscita, considerando che i rumor più recenti la fissavano per il 2024. Vedremo!

Metal Gear Solid 3 Remake sarà esclusiva PS5? Molto probabilmente lo scopriremo al prossimo PlayStation Showcase di casa Sony. E voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!