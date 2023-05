The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, i fan sono già in fila per l’acquisto!

L’hype è reale, anzi, regale per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, con un largo anticipo dei fan in fila per l’acquisto del gioco

L’attesa che sta volgendo al termine non è certo stata una delle più brevi, non con tutti i posticipi di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ma i fan non riescono davvero più a pazientare se si sono già messi in fila a quarantotto ore dall’acquisto del gioco. In realtà saranno meno, se contiamo che il Nintendo World di New York intende allestire un lancio a mezzanotte. Però, appunto, sempre di mezzanotte si parla. Non che la cosa abbia scoraggiato i fan più accaniti nel loro mettersi in coda davanti al negozio. C’è anche da considerare il fatto che non ci sia alcun bisogno di farlo per alcuni di loro, per più di un motivo…

Per l’acquisto di The Legend of Zelda si fa la fila, per Tears of the Kingdom e il pubblico che attira

Con la possibilità di fare affidamento alle prevendite, infatti, per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non dovrebbe esserci alcuna ragione per mettersi in fila, ma la cosa non ha fermato gli amanti del mondo di Hyrule. Nello specifico Alex “Captain Nintendo Dude” Pekala si è messo in coda ieri mattina alle dieci, sebbene nel suo caso non avrà modo di accedere al gioco a mezzanotte. Domenica scorsa, infatti, Pekala si è lamentato pubblicamente su YouTube del “Warp Pipe Pass”, il sistema di prevendite (con un nome paurosamente simile al Fastpass) con cui assicurarsi una specifica fascia oraria per evitare il sovraffollamento.

I made it to the #TearsOfTheKingdom line @NintendoNYC ! 10am today till 10am Friday = 72 full hours. This will be the longest I’ve ever waited without leaving the line. Wish me luck! Day 1 vlog coming out tomorrow! pic.twitter.com/neNQdJuyrv — Alex CND (@OfficialCND) May 9, 2023

All’attivazione del servizio per l’ultimogenito di Eiji Aonuma, il crash del sito ufficiale ha impedito a Pekala ed altri di accaparrarsi l’ambito slot della mezzanotte. L’unica fascia oraria disponibile era quella delle dieci di mattina, motivo per il quale le ultime ore di attesa saranno per lui molto più dure da sopportare, con frotte di fan che portano a casa la loro copia. Nintendo accompagnerà il lancio con una diretta da parte del team interno di localizzazione, Treehouse. Sono notizie come queste a rendere l’attesa per venerdì 12 maggio (Dopodomani!) tanto più dura anche per noi che stiamo scrivendo!

Ora sta a voi dirci la vostra: voi vi siete già accaparrati una copia? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.