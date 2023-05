FIFA 23: ottima offerta di Euronics per la versione PS5!

D a metà campo a metà prezzo, Euronics va in rete con un’offerta da veri campioni sul prato sintetico dalle tinte blu di PS5 per FIFA 23!

Con il terzo scudetto della squadra partenopea, può venire facile dimenticarsi che il campionato è ancora in corso ed è qui che subentra Euronics con una nuova offerta, con la quale la versione PS5 di FIFA 23 è accessibile veramente a tutti. Non è la prima volta che parliamo dei tagli di prezzo che la grande catena dell’elettronica dedica a noi videogiocatori, e come sempre l’accoppiata tra la serie calcistica di casa Electronic Arts e le console di casa Sony è emblematica del videogioco all’italiana nell’immaginario comune. Forse proprio per questo, lo store digitale della famiglia di negozi ha colto… la palla al balzo per raddoppiare il risparmio.

Su PS5 vince la convenienza, con l’offerta di Euronics su FIFA 23

Abbiamo mantenuto la suspense più a lungo dei tempi supplementari: è ora di capire in che consiste l’offerta di Euronics sulla versione PS5 di FIFA 23. La Tripla A, sedicente e altisonante sinonimo di prestigio videoludico, ci sta pian piano abituando a prezzi sempre meno sostenibili. Forse anche a fronte delle varie meccaniche simil-lootbox del calcio targato EA, la catena ha pensato bene di riportare la cifra al binario che “noi vecchi” ricordavamo. Il risultato si traduce in 39,99€: un bello sconto del 50%, che riporta la consueta ottantina (“79,99”) alla cara vecchia soglia dei quaranta. Lo trovate presso questo link.

Naturalmente, gli articoli sulle offerte tendono ad invecchiare non come il vino, bensì come il latte. Quanto tempo avete per approfittarne? Buone notizie: queste righe resteranno rilevanti per un paio di settimane abbondanti! Lo sconto infatti è previsto fino a domenica 28 maggio, dandovi dunque due settimane e mezzo a partire da oggi. Naturalmente il rischio di esaurimento delle scorte mette ugualmente un pizzico di pepe al tutto, ma per ora possiamo tranquillizzarvi: per essere l’ultimo urrà di Electronic Arts con la nota licenza calcistica, il tempo per fare vostro il gioco a prezzi umani non è poco.

Ora sta a voi dirci la vostra: approfitterete dell'occasione o pensate di fare melina?