Horizon Forbidden West: celebrata l’uscita con una statua di Aloy a Firenze

Per celebrarne l’uscita, PlayStation ha installato una statua di Aloy di Horizon Forbidden West proprio nel centro della città di Firenze

Fino al 27 febbraio, Sony Interactive Entertainment Italia dà il benvenuto a Horizon Forbidden West installando una statua temporanea dedicata ad Aloy a Firenze, in piazza Madonna della Neve, nel Complesso delle Murate. Il gesto non vuole solo ricordare l’uscita del gioco, ma è soprattutto un atto simbolico nel ricordare tutte le donne del passato e del presente che hanno condiviso i valori dell’eroina di casa PlayStation. Non solo il fatto di essere una donna quindi, ma la prospettiva unica che Aloy ha sul mondo.

Protagonista del gioco, Aloy è un’icona virtuale ma al contempo realistica, che porta con sé il seme di una piccola rivoluzione: Aloy rappresenta una delle possibili espressioni dell’incredibile complessità psicologica del genere umano, laddove, ai fini del racconto, non è centrale la differenza di genere, ma il valore della diversità. Marco Saletta, General Manager di Sony Interactive Entertainment Italia, spiega che la storia di Aloy ci racconta la capacità, da parte dell’industria videoludica, di trasportare nella dimensione del videogioco storie e temi universali, mettendo al centro il giocatore, e permettendogli di vivere e giocare storie profonde e articolate, vestire i panni di personaggi incredibilmente sfaccettati, senza perdere mai di vista l’opportunità di sognare.

Inoltre, in questa direzione, SIE Italia ha deciso di sostenere Event Horizon School of Digital Art – realtà attiva in Italia nella preparazione alle professioni dell’intrattenimento con 40 corsi di formazione per tutti quelli che decidano di avvicinarsi all‘industria del videogioco e contribuire al rinnovamento culturale del paese. A proposito della statua di Horizon Forbidden West a Firenze, importante è anche l’intervento di Maria Pia Ercolini, Presidente di Toponomastica femminile. Secondo Maria Pia, Il potere più grande della toponomastica è creare modelli, rimandare a immaginari, oltre che a rappresentare una volontà. L’iniziativa di Sony Italia apre un canale di comunicazione con le giovani generazioni sull’importanza di modelli culturali, una riflessione su quali vogliano conservare e a quali vogliono dare valore.

