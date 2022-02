In questo articolo troverete i risultati di tutte le giornate del Rainbow Six Invitational 2022, il più grande evento di Rainbow Six Siege

Se siete dei fan degli eSports allora conoscerete sicuramente il Rainbow Six Invitational 2022, il più grande evento di Rainbow Six Siege dell’anno. Questo grande torneo è incominciato l’8 febbraio con la fase a gironi, ma ora finalmente siamo entrati nel vivo della competizione. Da oggi infatti sono iniziate le partite dei playoff del Rainbow Six Invitational 2022 e in questo articolo potrete trovare tutti i risultati degli scontri aggiornati giorno per giorno.

Il più grande torneo mondiale di Rainbow Six Siege

Prima di passare ai risultati delle varie giornate, vogliamo parlarvi brevemente della struttura Rainbow Six Invitational 2022. Questo evento rappresenta il più grande evento dell’anno di Rainbow Six Siege e vede la partecipazione di ben 20 squadre provenienti da tutto il mondo. Questi incredibili team si sono sfidati in accesissimi scontri durante la fase a gironi (tenutasi dall’8 al 12 febbraio) e ora solo 16 di loro sono riusciti ad accedere ai playoff.

A differenza della fase a gironi, i playoff si terranno in due manche separate. La prima inizierà lunedì 14 febbraio e terminerà mercoledì 16 febbraio, mentre la seconda incomincerà venerdì 18 febbraio e terminerà domenica 20 febbraio. Le due squadre vincitrici dei playoff avranno il diritto di accedere alla finale e dovranno sfidarsi il 20 febbraio in un’accesissima partita best of 5 che decreterà il campione del Rainbow Six Invitational 2022.

Vincitori del 14 febbraio – Rainbow Six Invitational 2022: i risultati dei playoff

Il 14 è stata la prima giornata dei playoff del Rainbow Six Invitational e in questa prima data infatti sono state disputate ben otto partite. Fortunatamente, nonostante sia ancora l’inizio di questa fase, non siamo affatto rimasti delusi dalla qualità degli incontri, dato che sono stati tutti estremamente divertenti ed avvincenti. In calce qui sotto potrete vedere tutti i vincitori di questa giornata.

Vincitori del 15 febbraio – Rainbow Six Invitational 2022: i risultati dei playoff

Così come nella prima, anche nella seconda giornata dei Playoff si sono disputate ben 8 partite differenti. Anche questa volta il livello degli incontri è stato altissimo e la giornata si è conclusa nuovamente con una coppia di vittorie schiaccianti. Anche questa volta infatti entrambe le ultime partite della manche sono terminate con un risultato di 2 a 0. In calce qui sotto potrete vedere tutti i vincitori di questa giornata.

Vincitori del 16 febbraio – Rainbow Six Invitational 2022: i risultati dei playoff

Nelle precedenti giornate abbiamo assistito davvero a un gran numero di scontri, ma il 16 febbraio invece si sono disputate solamente 4 partite. Queste sfide però sono state ancora più avvincenti rispetto alle precedenti, dato che la posta in gioco continua a farsi sempre più alta giorno dopo giorno. In calce qui sotto potrete vedere tutti i vincitori di questa giornata.

