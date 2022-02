Laboratorio di Videogiochi: Nintendo insegna il coding in una scuola primaria!

Tramite comunicato stampa, Nintendo ci ha messo a conoscenza di una graziosa iniziativa riguardante il suo Laboratorio di Videogiochi, con cui ha provato ad insegnare agli alunni di una scuola primaria… il coding

Non solo Nintendo Direct. Nel maggio dello scorso anno, in esclusiva Nintendo Switch, la grande N rilasciò Laboratorio di Videogiochi, un’esperienza di gioco che permette di imparare, in modo interattivo, la programmazione di un software videoludico. Attraverso lezioni guidate, pensate per essere divertenti e stimolanti, il software si adatta a qualsiasi livello di esperienza e permette a chiunque di imparare qualcosina di coding e sviluppo. Dopo il successo dell’attività svoltasi la scorsa estate nel Summer Camp di Bulgorello, che ha visto un gruppo di 34 ragazzi studiare le basi della programmazione informatica tramite lo strumento messo in campo da Nintendo, una scuola primaria di primo grado ha scelto di portare il Laboratorio direttamente in cattedra, inserendolo all’interno del programma didattico di una classe. Il Progetto, partito ufficialmente lo scorso settembre, ha coinvolto gli alunni del quinto anno dell’Istituto primario Giovanni Paolo II di Como e durerà fino al mese di marzo, con i bambini che cercheranno di creare il loro personale videogioco.

Laboratorio di Videogiochi è un’esperienza che permette a chiunque di creare e condividere i propri videogiochi in maniera facile ed accessibile. Consente infatti anche ai più piccoli di concretizzare le proprie idee di game design con divertenti lezioni guidate che insegnano le basi della programmazione visuale. Ed è proprio con questo strumento che gli studenti del Giovanni Paolo II hanno potuto creare da zero un videogioco suddiviso in stanze, in cui il giocatore si deve muovere e interagire con vari elementi per affrontare esercizi come le tabelline di matematica o la traduzione di parole dall’inglese. Gli alunni hanno raggiunto il primo risultato dopo un lavoro di otto settimane svolto all’interno delle lezioni di tecnologia e di inglese, per un totale di 20 ore. Nei prossimi mesi, l’obiettivo sarà di arricchire ulteriormente il videogioco, in primis con una sezione dedicata all’arte e al riconoscimento dei colori primari.

Nintendo e l’interessante iniziativa con gli alunni di scuola primaria e Laboratorio di Videogiochi!

Come ha sottolineato l’insegnante alla guida del progetto, Beniamino Cefalù, quello con Laboratorio di Videogiochi è:

… un esercizio perfetto per sviluppare una forma mentis orientata al pensiero computazionale: la programmazione è infatti un’attività in grado di stimolare e far crescere la mente dei più piccoli in maniera portentosa, grazie all’utilizzo della logica e di una tipologia di ragionamento che presuppone la capacità di mettere in ordine i processi mentali corretti per arrivare alla soluzione di un problema. Inoltre, l’idea di mettere sullo stesso livello la scuola e un elemento con il videogioco, parte del tempo libero quotidiano dei bambini, li ha spinti a impegnarsi ancora più volentieri nell’apprendimento, con risultati eccellenti.

Fateci sapere che cosa ne pensate di questa iniziativa di Nintendo con il suo Laboratorio di Videogiochi, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!