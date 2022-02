Martha is Dead vittima di censura su PlayStation

Martha is Dead sarà oggetto di censura su console della famiglia PlayStation, con conseguente rinvio della già confermata versione fisica

A dispetto di un lancio oramai imminente, dato che l’uscita è prevista per la fine del mese, dopo il rinvio subito nel 2021 (in seguito all’annuncio avvenuto l’anno precedente), Marta is Dead continua ad essere al centro di qualche problematica di troppo, con i ragazzi di LKA costretti a far fronte ad un caso di censura. In rete, difatti, il team ha pubblicato un update relativo alle versioni PlayStation del loro prossimo horror psicologico, che purtroppo presenteranno delle scene censurate. Questo fatto avrà anche come conseguenza il rinvio delle già confermate edizioni fisiche per le piattaforme in questione.

Martha is Dead: censura su PlayStation ed edizione fisica rinviata

La conferma dell’accaduto ci giunge direttamente dall’account Twitter ufficiale dello studio, tramite un post con il quale gli sviluppatori sostengono di essere sempre stati molto espliciti e trasparenti in merito alle scene ed ai temi disturbanti presenti nel gioco. Ciò nonostante si troveranno costretti a modificare l’esperienza per quanto riguarda le versioni PS4 e PS5, oltre a rimuovere alcuni elementi di gioco. Ciò nonostante, anche su hardware Sony il titolo uscirà puntualmente il prossimo 24 Febbraio (il giorno prima di Elden Ring), però soltanto in formato digitale.

A statement on Martha Is Dead pic.twitter.com/iI3T5s4LYR — Martha Is Dead (@MarthaisDead) February 11, 2022

Il fatto che la versione PlayStation di Martha is Dead verrà censurata, difatti, avrà come conseguenza anche quella di vedere rinviate le versioni fisiche per le console Sony, il cui lancio è rimandato a data da destinarsi. Per quanto riguarda le release per PC e Xbox, invece, il team ha confermato che il gioco verrà lanciato in versione integrale, senza che venga apportata alcuna modifica. Per quanto riguarda le prestazioni, lo studio ha dichiarato di puntare ai 4K/30 FPS e 1080p/60 FPS su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Che cosa ne pensate di questo caso di censura? Acquisterete comunque il titolo? Fateci sapere le vostre impressioni tramite la sezione dei commenti, qua su tuttoteK, magari dopo aver dato anche uno sguardo alle offerte presenti sulle pagine di Instant Gaming.