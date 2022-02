Horizon Forbidden West arriva oggi: trailer di lancio con i riconoscimenti della stampa

L’attesissimo Horizon Forbidden West, l’ultima esclusiva PlayStation firmata Guerrilla Games, è disponibile da oggi assieme al trailer di lancio con i riconoscimenti della stampa

Ci sono voluti quasi 5 anni, oltre a qualche rinvio, ma alla fine le avventure di Aloy sono pronte ad abbracciare il loro seguito ufficiale, grazie all’attesissimo Horizon Forbidden West. L’ultima fatica firmata Guerrilla Games, difatti, esordisce oggi in esclusiva per PS4 e PS5, e per celebrare l’uscita il colosso nipponico ha accompagnato il tutto con un trailer di lancio, che oltre a mostrarci l’affascinante mondo di gioco contiene anche tutti i riconoscimenti della stampa specializzata.

Horizon Forbidden West arriva oggi, assieme al trailer di lancio con i riconoscimenti della stampa

Il nuovo gioco, oltre a proporre un territorio nuovo di zecca da esplorare, ovvero una versione post-apocalittica di California, Utah e Nevada, vedrà sempre la nostra Aloy intenta a lottare contro le macchine, le quali potranno anche esse contare su alcune interessanti new entry: nel gioco, difatti, daremo il benvenuto ai letali Tremortusk e Slitherfang. Fortunatamente la ragazza potrà anche contare su di un set di abilità inedite come il Valor Surges, oltre a armi nuove di zecca come lo Shredder Gauntlet e lo Spike Thrower. Le migliorie, inoltre, andranno ad influenzare anche altri aspetti della produzione, come il crafting, la navigazione e l’esplorazione, con il Pullcaster e lo Shieldwing in grado di garantire ancor più divertimento.

Quello che trovate subito sopra, è il trailer di lancio di Horizon Forbidden West, all’interno del quale sono anche riportati i commenti della stampa specializzata, pressochè unanime nel descrivere l’assoluta bontà dell’esperienza. Ed in attesa di conoscere anche il nostro parere, vi invitiamo a rimanere in compagnia di tuttoteK, per essere sempre aggiornati su tutto quello che riguarda il panorama videoludico.

Se siete, invece, tra coloro che desiderano acquistare tantissimi giochi a prezzo scontato, il nostro consiglio è quello di visitare le pagine di Instant Gaming.