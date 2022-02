Intel svela i suoi piani di crescita all’Investor Meeeting 2022

In occasione dell’Investor Meeting 2022, Intel ha presentato i propri piani di crescita e le strategie a lungo termine per rivoluzionare e guidare i mercati

Nel Corso di un incontro con gli investitori, il CEO Pat Gelsinger e i Top Manager di Intel hanno delineato la strategia e i piani di crescita a lungo termine. Questi ultimi trarranno beneficio da una crescita senza precedenti della domanda di semiconduttori. Tra gli annunci, Intel ha svelato le roadmap di prodotto e i prossimi passaggi strategici delle sue principali unità di business. Le aree interessate sono molte, dal client computing, alle tecnologie avanzate.

Svelati i piani di crescita di Intel per i prossimi anni

Le unità di business sono le seguenti: Datacenter and AI, Client Computing, Accelerated Computing Systems and Graphics, Intel Foundry Services, Software e tecnologie avanzate, Network and Edge, Sviluppo tecnologico. Intel ha previsto per ognuna di queste diverse novità: La divisione Datacenter and AI (DCAI) di Intel ha rivelato la roadmap dei prodotti Xeon di nuova generazione dal 2022 al 2024. Le competenze di Intel nel campo del software e dell’hardware determineranno nuovi progressi per il software e la sicurezza basati su intelligenza artificiale. I piani di Intel per i data center prevedono l’acquisizione di quote in mercati in crescita quali l‘intelligenza artificiale, il networking e la crittografia.

Il Client Computing Group, invece, ha delineato i prodotti client per i prossimi anni. In un momento in cui i PC sono più che mai essenziali, Intel prevede che CCG continuerà a contribuire in modo significativo alla crescita futura dell’azienda. Nel 2021 le consegne globali di PC sono state superiori a 340 milioni di unità, il 27% in più rispetto al 2019. Il Gruppo Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG) è a sua volta pronto a consegnare prodotti nei tre segmenti di mercato che copre e a generare più di 1 miliardo di dollari USA di fatturato nel 2022.

Tra i piani di crescita di Intel c’è anche il settore dell‘automotive. Per quest’ultimo sono previsti finanziamenti in nuove architetture hardware e per la transizione verso tecnologie avanzate. Il software è un elemento fondamentale del vantaggio competitivo di Intel. L’approccio nel promuovere un ecosistema aperto garantisce interoperabilità per il settore. Infine, Intel rimane sulla buona strada per rivendicare la leadership nelle prestazioni per Watt dei transistor entro il 2025. Le tecnologie avanzate offrono un vantaggio nei prodotti e per i clienti delle fonderie e giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo della legge di Moore, che si alimenta di innovazione continua.

