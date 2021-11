Halo Infinite: lo “Spartan killer” Jega si unisce al roster

Jega, alias lo “Spartan killer” è la new entry del roster di Halo Infinite, di recente 343 Industries ha parlato di questo personaggio

È quasi arrivato dopo una lunghissima attesa e ritardo, il tanto atteso lancio di Halo Infinite, l’ultimo della serie classica di sparatutto. Il gioco ha fatto molta “strada” dalla sua presentazione iniziale (che non era stata esattamente esaltante, se ben ricordate, tanto da costringere il team di sviluppo a un rinvio “forzato”). 343 Industries, del resto, ha promesso molte “grandi novità” per la storica saga targata Microsoft (sia in single player che in multiplayer). Oggi, ad ogni modo, diamo uno sguardo a qualcosa di nuovo con cui Master Chief dovrà fare i conti nella campagna, in particolare un nuovo nemico che sembra essere uno dei più feroci di sempre: lo “Spartan killer” Jega si unisce al roster di Halo Infinite. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Halo Infinite: lo Spartan killer Jega è il punto di incontro tra Banished e Spartan Killers

Parlando con IGN, Jeff Easterling, associate creative director e Paul Crocker, narrative writer di Halo Infinte, hanno contribuito a introdurre il nuovo nemico, ossia lo “Spartan killer” Jega. Quest’ultimo è uno degli “Spartan Killers” e farà parte dei The Banished, che sono i principali antagonisti di Infinite. Potete ammirare uno screenshot di questo personaggio proprio qui sotto (di certo sembra qualcuno con cui è meglio non scherzare).

Crocker ha riferito perfino che sarà il “personaggio più inquietante che sia mai stato inserito in Halo“, descrivendolo come un personaggio che guarda qualsiasi cosa gli capiti a tiro come una “potenziale preda e niente più”. Easterling, dal canto suo, ha dichiarato che Jega è uno dei soldati più rispettati nella fazione Banished mentre lui e gli Spartan Killers sono visti come un mix di “potenza e spettacolarità”, in più, Jega è anche uno degli alleati più stretti di Echarum.

Vi ricordiamo che Halo Infinite debutterà l’8 dicembre per Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Nei mesi scorsi è stato rivelato che il sistema di personalizzazione del gioco sarà piuttosto simile a quello visto in Reach, qualche giorno fa, invece, sono stati forniti i primi dettagli sulla Season 1 e il Battle Pass del gioco.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.