Halo Infinite: ecco cosa includerà il Battle Pass della Season 1

Gli sviluppatori di Halo Infinite hanno parlato del Battle Pass della Season 1 e del modello economico che caratterizzerà quest’ultimo

Con Halo Infinite apparentemente in procinto di uscire il mese prossimo, IGN ha recentemente incontrato il lead designer Jerry Hook e il lead developer Chris Blohm per discutere della progressione multiplayer e del Battle Pass della Season 1. Ci sono state molte discussioni su questo tema, soprattutto perché i giocatori non guadagneranno XP dalle partite per progredire. Ovviamente non ci saranno loot box e i pass battaglia non scadranno.

“Volevamo essere in grado di dire: ‘Ehi, guarda, quando spendi 10 dollari, quei 10 dollari rimarranno sempre validi.'” È importante chiarire un punto però: solo un pass battaglia può rimanere attivo e ottenere XP. I giocatori possono passare da un pass all’altro in qualsiasi momento e ogni trimestre (quindi ogni livello 25) offre un cosmetico leggendario con effetti speciali. Inoltre, i pass battaglia dei voli di prova non sono indicativi dei battle pass finali. Come riferito precedentemente, i battle pass degli eventi sono completamente separati.

Halo Infinite: il Battle Pass della Season 1 e gli eventi del gioco nelle parole degli sviluppatori

Season 1: Heroes of Reach sarà il primo battle pass di Halo Infinite e sarà a tema Halo: Reach. “Quindi abbiamo appena iniziato a lavorare a tutta velocità con il meglio della personalizzazione Reach”, ha affermato Blohm. Il primo nucleo dell’armatura nel pass è l’Mk. Un’armatura a V dotata di varie opzioni di personalizzazione.

Altre ricompense includono nuovi effetti di armatura e kit di armature (che consentono di assomigliare a un membro specifico del Noble Team, (in questo articolo vi abbiamo parlato del sistema di personalizzazione di questi item). I giocatori attraverso la campagna sbloccheranno anche nuovi item cosmetici e c’è una ricompensa da ottenere dal completamento di tutte le sfide settimanali. Gli eventi, avranno i propri pass gratuiti e non richiederanno acquisti di nessun genere.

“Otterrete una playlist speciale e un nuovo premio per ogni evento”, ha affermato Blohm. “Sono due settimane per un evento e una settimana per la Fracture, ma la Fracture ritorna ogni mese e mantiene traccia dei vostri progressi. Questo è un altro caso in cui abbiamo parlato a lungo. Abbiamo detto: ‘Quanto ci aspettiamo che la gente giochi? Bilanciamo il gioco di conseguenza'”.

L’evento Fracture è il luogo in cui è possibile ottenere la nuova armatura Yoroi a tema samurai insieme ad altri cosmetici non canonici. Hook nota che “gli Spartan multiplayer non sono Master Chief. A volte hanno colori vivaci. Di tanto in tanto, sai a Reach, hanno un elmo fiammeggiante. Vogliamo stare molto attenti a come trattiamo alcune di queste cose. Quello che stiamo dicendo con Fracture è molto chiaramente: ‘Ehi, questo non è canonico. Questo non è uno spartan che sta combattendo i banditi.’”

Hook conclude affermando che il sistema dei battle pass “è in realtà solo una piccola parte dell’ecosistema generale per una stagione. Quando diamo un’occhiata ai nostri eventi o alle strutture di eventi, non si tratta solo di un altro luogo in cui vendete cose. Si tratta di prendere quella struttura del battle pass e sovrapporla a ciascuna delle strutture degli eventi che abbiamo anche noi. […] Vogliamo che i giocatori ogni volta che si impegnano in un’attività siano in grado di sentirsi ricompensati. Il battle pass è in qualche modo al di sopra di tutto ciò, ovvero ogni volta che giochi, ti senti ricompensato dal pass stesso. Questo è il nostro obiettivo”. Halo Infinite verrà lanciato l’8 dicembre per Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

