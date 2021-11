Epic Games Store: i Radiohead tra i nuovi giochi gratis della prossima settimana

Epic Games Store si aggiornerà la prossima settimana con altri nuovi giochi gratis: andiamo a vedere quali saranno

Anche questo giovedì, come ogni settimana, Epic Games Store propone l’accesso gratuito alcuni titoli selezionati, che i giocatori membri dello store esclusivo avranno modo di riscattare entro un dato limite di tempo senza dover spendere un soldo. Alcuni titoli ancora gratuiti presentati nella scorsa settimana sono inoltre riscattabili fino al prossimo giovedì, dunque vi consigliamo di dare un’occhiata al nostro articolo fatto per l’occasione. Addentrandoci ulteriormente nel mese di novembre, i nuovi giochi gratis di Epic Games Store iniziano ad avere un’aria più in linea con l’atmosfera invernale, senza però escludere dello spazio anche per titoli più colorati e usciti di recente.

I nuovi giochi gratis di Epic Games Store

Mentre tra i nuovi giochi gratis il colony-builder Aven Colony abbandonerà quest’oggi l’iniziativa gratuita dell’Epic Games Store, il preannunciato Epic Pack di Rogue Company Stagione 4 diventerà disponibile, per la gioia di tutti i giocatori di Rogue Company. Invece, per quanto riguarda le future aggiunte, ecco un elenco esaustivo delle novità che saranno introdotte:

Guild of Dungeoneering – si potrà provare questo dungeon crawler a turni avente una particolare caratteristica: il nostro compito non sarà guidare degli eroi all’interno dei dungeon, ma di costruirli noi stessi mediante delle carte, in modo che i personaggi provino ad attraversarli. Man mano che si posizionano carte con stanze piene di mostri, trappole e ricompense, loro decideranno che strada prendere.

Never Alone – un platformer che porta alla scoperta degli Iñupiat, popolazione nativa dell'Alaska. I protagonisti sono Nuna e Fox, mentre si trovano alla ricerca della causa che sta scatenando un'eterna bufera e che minaccia la loro esistenza.

Oltre a questi due titoli, se ne aggiungeranno anche due novità recenti:

Kid A Mnesia Exhibition – presentata durante lo Showcase di PlayStation di settembre, è un’opera interattiva curiosa, a tema Radiohead, per celebrare l’anniversario degli album Kid A e Amnesiac contenente i disegni di Thom Yorke e Stanley Donwood. Anche questa sarà accessibile dal 18 al 25 novembre.

Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un'avventura unica in Wonderlands – dall'11 fino al 18 novembre sarà disponibile un titolo stravagante in ogni senso, soprattutto per quanto concerne la protagonista. Si tratta di una versione a standalone di un DLC di Borderlands 2, nel quale originariamente i Cacciatori di Vault finiscono trasportati in un mondo ispirato a Dungeons & Dragons, con Tina come dungeon master (bunker master).

