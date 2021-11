Far Cry 6: il produttore esecutivo lascia Ubisoft

Dan Hay, l’executive producer di Far Cry 6, ha dichiarato la sua volontà di lasciare Ubisoft, vediamo le dichiarazioni della casa francese

Dan Hay, il produttore esecutivo di Far Cry 6 ha appena dichiarato la sua intenzione di lasciare Ubisoft. Hay è stato produttore esecutivo di Far Cry per un periodo di oltre dieci anni presso Ubisoft Montreal, dove è stato accreditato per aver supervisionato la serie durante il suo periodo più prospero. Hay si è unito a Ubisoft per produrre Far Cry 3 – che rimane il gioco più quotato della serie fino ad oggi – e da allora ha mantenuto il suo ruolo praticamente per ogni episodio, inclusi Blood Dragon, Far Cry 4, Primal, Far Cry 5 e New Dawn. Il veterano è stato coinvolto in modo particolare in Far Cry 5, per il quale ha ricoperto il ruolo di direttore creativo.

Ubisoft perde il produttore esecutivo di Far Cry 6, si tratta soltanto dell’ultimo degli “abbandoni illustri”

“Dopo più di 10 anni in Ubisoft, Dan Hay ha annunciato che intraprenderà un nuovo capitolo della sua vita professionale e se ne andrà il 12 novembre”, ha riferito Ubisoft al sito specializzato VGC a circa un mese dall’uscita di Far Cry 6.

Dan è stato il direttore esecutivo di Far Cry e ha creato un incredibile team multidisciplinare per produrre quello che è diventato uno dei giochi più popolari nella storia di Ubisoft. Anche se Dan non ha annunciato dove lo sta portando il suo percorso, siamo fiduciosi che gli offrirà le nuove sfide ed esperienze che cerca e merita. Ringraziamo Dan per i suoi numerosi contributi nel corso degli anni e gli auguriamo il meglio per il futuro. Nel frattempo, il team della saga sarà guidato da Sandra Warren a Montreal e da un team di produttori e director altamente capaci, oltre a continuare le collaborazioni con una serie di altri studi in tutto il mondo.

La partenza di Hay è l’ultimo colpo per il colosso francese, che sta ancora affrontando critiche sulla scia delle recenti rivelazioni su cattiva condotta sessuale, molestie e discriminazione.

Un recente rapporto di Kotaku, confermato dalle stesse fonti di VGC, ha affermato che gli studi canadesi di Ubisoft hanno annunciato aumenti di stipendio per il personale nel tentativo di combattere un esodo di sviluppatori senior. Ubisoft Canada comprende Montreal, Quebec City, Toronto, Chicoutimi, Halifax e Winnipeg. Insieme, gli sviluppatori sono responsabili dei suoi più grandi franchise come Assassin’s Creed, Watch Dogs e Far Cry.

Di recente, game director di lunga data di Assassin’s Creed Darby McDevitt, Eric Baptizat e Raphael Lacoste hanno lasciato la compagnia per altri studi. Fonti hanno riferito a VGC che allo sviluppatore di Watch Dogs Legion e Far Cry 6 Ubisoft Toronto, praticamente tutti i suoi responsabili di progettazione hanno lasciato l’azienda dopo il completamento del loro lavoro.

All’inizio di quest’estate un gruppo di dipendenti che si fa chiamare “A Better Ubisoft” ha inviato una lettera aperta al numero uno del colosso, alias Yves Guillemot, “cambiamenti reali e fondamentali” sulla scia di rivelazioni su cattiva condotta sessuale, molestie e discriminazione.

Firmato da oltre 1.000 dipendenti attuali ed ex, il documento accusa il management di Ubisoft di offrire “nient’altro che un anno di parole gentili, promesse vuote e l’incapacità o la riluttanza a rimuovere i trasgressori noti”. Qualche tempo fa vi abbiamo anche parlato di come, secondo voci, i ruoli di diversi personaggi femminili in Assassin’s Creed siano stati ridimensionati a causa della visione della dirigenza di Ubisoft.

