Halo Infinite: arrivano novità sul competitivo

Scopriamo insieme in questa news le succose novità in arrivo per quanto riguarda il competitivo di Halo Infinite

A compensare le recenti dichiarazioni in merito al nuovo rinvio della campagna coop e della modalità Forge, nelle scorse ore sono state rivelate interessanti novità sul competitivo di Halo Infinite (qui trovate la recensione del comparto multiplayer del titolo). 343 Industries ha infatti reso noto che è in arrivo a breve una nuova modalità di gioco tanto amata dai fan. Insieme ad essa dovrebbe arrivare anche una nuova mappa, la quale andrà ad aggiungersi alle altre già disponibili, fornendo così un gradito scenario aggiuntivo per gli scontri multiplayer.

Ecco tutte le novità sul competitivo di Halo Infinite

Che il competitivo di Halo Infinite sia molto popolare tra i fan, non è certo una novità. Il comparto multiplayer della serie si è guadagnato negli anni un successo che gli ha permesso quasi di vivere di vita propria, consolidandosi in ambito Esport con la Halo Championship Series. Ora, con l’imminente chiusura della prima stagione del multiplayer, la software house annuncia ufficialmente che la modalità King of the Hill e la mappa Catalyst faranno il proprio debutto a breve.

La modalità King of the Hill rappresenta un gradito ritorno per i fan di lunga data della serie, in quanto essa era già presente nelle precedenti installazioni di Halo. La mappa Catalyst, dal canto suo, dovrebbe invece portare un pizzico di varietà in più anche nei match competitivi della Halo Championship Series, aggiungendosi al set di arene già disponibili. I nuovi contenuti debutteranno in game il 3 maggio, data nella quale è previsto anche l’inizio della seconda stagione del multiplayer online.

E voi cosa ne pensate? Siete in attesa delle novità di questa seconda stagione?