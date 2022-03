Halo Infinite: campagna in coop e Forge verranno rinviati ancora

Sembra non esserci proprio pace per il buon Master Chief visto che, nell’ultimo Halo Infinite, alcune modalità sono state rinviate ancora creando una certa delusione tra i fan della famosa saga

Halo Infinite, uscito a fine 2021, sembra avere un’altra cosa infinita oltre al nome. La dose di pazienza dei giocatori che, ancora una volta, si trovano dinanzi ad uno sparatutto fantascientifico senza la possibilità di giocare in coop e lo stesso dicasi per la modalità Forge! Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Halo Infinite: motivazioni e speranze

Nelle fasi iniziali de gioco si era pensato che ci si sarebbe potuti godere una campagna in coop ed una modalità Forge con le Stagioni 2 e 3, ma qualcosa è andato storto e si è subito parlato di un ritardo di ben tre mesi. Un ritardo che poi si è andato, inesorabilmente, ad allungare. In un recente aggiornamento, i ragazzi di 343 Industries, hanno scritto che stanno facendo dei progressi per quanto riguarda Waypoint in contemporanea alla questione campagna in coop e Forge, ma hanno anche aggiunto una postilla.

La realtà è che ci vorrà più tempo per ottenere un’esperienza cooperativa in rete a 4 giocatori di alta qualità e completa nell’enorme e vastissimo mondo di Halo Infinite. Ci impegniamo anche per una fantastica esperienza cooperativa a schermo diviso per 2 giocatori su tutte le console Xbox, dalla Xbox One originale a Xbox Series X, e le sezioni non lineari e aperte della campagna presentano alcune grandi sfide per lo schermo diviso che ci ha richiesto più tempo per risolvere

Il team quindi non riuscirà a consegnare il materiale in tempo per l’inizio della Stagione 2, previsto per i primi giorni di maggio, ma ha comunque rassicurato che cercherà di risolvere la situazione il più in fretta possibile dandosi come deadline la Stagione 3.

