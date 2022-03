Secondo alcuni rumor pare che AMD stia preparando nuovi processori della famiglia Ryzen 5000, precisamente dovrebbero essere 4. I dettagli

Il colosso statunitense AMD sarebbe al lavoro per nuove 4 CPU da presentare al mercato. Questo quanto emerge da un nuovo rumor diffuso da un leaker su una piattaforma cinese.

Come giorni fa vi avevamo riportato la notizia che AMD sarebbe pronta a lanciare sul mercato il nuovo Ryzen 7 5800X 3D, una CPU che dovrebbe essere l’avversario diretto dei processori Intel di 12-esima Gen della famiglia Alder Lake. Tornando però alle nuove CPU, dovrebbero avere le seguenti denominazioni Ryzen 7 5700X, Ryzen 7 5700 e Ryzen 5 5600.

AMD Ryzen 5000: in arrivo 4 nuove CPU

Il Ryzen 7 5800X 3D si avvicina, e probabilmente ci permette di capire meglio anche le future CPU del Brand. Probabile aspettarsi una struttura simile. Ricordiamo avere un quantitativo di cache addizionale di 64MB, in una struttura che prima non era stata mai adottata, una struttura 3D V-Cache. Che avrebbe permesso ad AMD di andare a creare un incremento prestazionale di oltre il 15% in media, anche in giochi con risoluzione Full HD.

A completare la serie serie 5000 dovrebbero essere questi famigerati Ryzen 7 5700X, Ryzen 7 5700 e Ryzen 5 5600, a quanto pare andrebbero ad accompagnare la famiglia di processori per sistemi desktop. E per quanto concerne invece la variante di processori Ryzen 3 della famiglia 5000 ci troveremo difronte a nuovi modelli anche in questa fascia. A prendere piede è l’idea di un possibile Ryzen 3 5500, del quale però, ancora non si conoscono specifiche tecniche complete.

Intel non starà ferma a guardare però, in quanto Intel pare si stia preparando ad un modello di CPU dotato di ben 14 Core, e che sarebbe destinato a completare la famiglia desktop Alder Lake.