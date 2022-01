Gran Turismo 5 e Ghostwire: Tokyo, evento dedicato a breve?

L’insider Tom Henderson sostiene che a fine mese si terrà un evento dedicato a Gran Turismo 7 e Ghostwire: Tokyo

Nei giorni scorsi l’insider Tom Henderson aveva parlato in merito ad un rumoreggiato evento PlayStation che dovrebbe tenersi durante il prossimo Febbraio, e che dovrebbe appartenere alla oramai celebre categoria degli State of Play. Stando ad Henderson dovrebbe trattarsi di un appuntamento davvero importante e grande, con protagonisti giochi molto attesi, ma oltre a ciò, sempre stando alle sue parole, sembra che Sony abbia in cantiere un ulteriore evento: se confermato, questo dovrebbe tenersi a fine mese, e sarà incentrato su Gran Turismo 7 e Ghostwire: Tokyo.

Gran Turismo 7 e Ghostwire: Tokyo protagonisti di un evento a fine mese?

Henderson ha spiegato che a questi eventi viene generalmente invitata la stampa, così da condividere ulteriori dettagli in merito ai vari giochi. In seguito, Sony dirama i trailer ufficiali con le impressioni dei media. E proprio questo dovrebbe essere il caso di Gran Turismo 7 e Ghostwire: Tokyo, con l’insider che avrebbe saputo che gli spot per i due titoli sono già pronti al lancio, e che pertanto non si dovrebbero verificare ulteriori ritardi nell’uscita.

Ha anche parlato di Sifu ed Horizon Forbidden West, entrambi in uscita il prossimo mese, e che dovrebbero essere presenti allo State of Play di Febbraio (si parla del giorno 3), molto probabilmente con il trailer di lancio per il primo ed un filmato di gameplay per il secondo.

Dato che questo evento specifico dovrebbe essere “potenzialmente” sostanzioso, pare anche che verrà sfruttato da Warner Bros per mostrare Hogwarts Legacy (la cui uscita è apparentemente pianificata per la seconda metà del 2022). Vista la più che positiva accoglienza riservata alla Harry Potter Reunion, è molto probabile che l’onda lunga di questa trasmissione venga sfruttata proprio per mostrare l’atteso gioco in questione.

Ovviamente, trattandosi di notizie non confermate in forma ufficiale, vi invitiamo come sempre a prendere la notizia con tutte le cautele del caso. Noi di tuttoteK, comunque, non mancheremo di tenervi aggiornati in merito agli eventuali sviluppi.