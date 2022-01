PlayStation: evento previsto per febbraio secondo un rumor

Anno nuovo, rumor nuovi: per febbraio potremmo assistere a un nuovo evento targato PlayStation, e potrebbe essere più di uno State of Play

Così come è ormai divenuto la norma da qualche anno a questa parte, non abbiamo avuto alcun evento in fatto di novità sul fronte PlayStation a dicembre, e stando ad un succoso rumor le cose potrebbero cambiare in vista di febbraio. Sono ormai passati mesi dalle ultime grandi novità da Sony su ciò che possiamo aspettarci su PS5, ma le cose potrebbero ben presto cambiare. La nostra fonte, in questo caso, è l’autorevole insider Tom Henderson, che ha discusso il rumor in questione su Twitter e ha “fissato” l’ipotetica data (definendola solo come probabile) per il prossimo mese.

L’evento di PlayStation a febbraio: novità in arrivo?

Henderson asserisce su Twitter che il prossimo evento di PlayStation, “in base agli eventi mediatici di questo mese e alle precedenti date di Sony”, potrebbe arrivare a febbraio. A quanto pare, questo evento ha tutto il potenziale per essere “uno di quelli grossi”. L’insider ha altresì alluso ad una potenziale comparsata da parte di Hogwarts Legacy in un tweet separato. Questo coincide con gli altri rumor di recente memoria sulla prossima apparizione del titolo, a sua volta protagonista di un lungo silenzio stampa. Vi lasciamo, naturalmente, consultare il post di Tom Henderson in questione.

The current rumor is that the next Sony event looks like it could be in February based on this month’s media events and past PlayStation dates. It’ll probably be State of Play, but it has the potential to be a pretty big one IMO. pic.twitter.com/Si0QSY7PeZ — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 9, 2022

Sony non ha del tutto tenuto a stecchetto i fan in attesa di novità, annunciando ufficialmente PSVR2 all’ultimo CES 2022 (nonostante le controversie sul convegno). Inoltre, la piattaforma ha già un titolo confermato con Horizon: Call of the Mountain. Se davvero sono previsti eventi per il prossimo mese, sarà interessante vedere se ci sono dettagli in tal senso. Ad ogni modo, nonostante l’apparente ovvietà vorremmo precisare che al momento si tratta di indiscrezioni non confermate. Pertanto, vi consigliamo di prendere tutto con un doveroso paio di pinze finché Sony non comunica alcunché.

