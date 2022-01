Comprasocial.me: recensione del sito ufficiale italiano

Andiamo alla scoperta, in questa approfondita analisi, di Comprasocial.me, il sito italiano che offre la possibilità di acquistare followers, like e views per tutti i social network più popolari

Comprasocial me è un sito italiano che offre la possibilità di acquistare followers, like e views per tutti i social network più popolari e in questo articolo scriveremo una recensione riguardo ai servizi offerti da questo famoso portale.

Il sito è molto semplice da utilizzare e navigare ed offre dei servizi di altissima qualità.

Comprasocial.me è il sito italiano più utilizzato per incrementare le statistiche sui social network secondo i dati pubblicamente disponibili su piattaforme come Ahrefs.com o Semrush.com, registrando oltre 30.000 utenti unici al mese.

Come funziona Comprasocial?

Comprasocial è un sito sviluppato con l’obbiettivo di rendere la navigazione per tutti gli utenti, sia da dispositivi mobile che desktop, semplice ed intuitiva.

Visitando l’homepage potremo già visualizzare la lista di social network per i quali vengono offerti servizi di altissima qualità.

Attualmente i social network per i quali comprasocial offre dei servizi, sono i seguenti:

Instagram

Instagram Italia

Facebook

Youtube

TikTok

Twitch

Spotify

Telegram

Clubhouse

Pinterest

Lo staff di comprasocial aggiunge ogni mese nuovi servizi e social network, le novità sono quindi sempre dietro l’angolo.

A questo punto sarà quindi possibile selezionare il social network al quale siamo interessati.

Ad esempio se desideri comprare follower instagram italiani, dovrai selezionare la sezione denominata IG Italia.

Saremo reindirizzati quindi alla pagina dove vengono elencati tutti i servizi relativi a Instagram Italia.

Comprasocial offre numerosi servizi: Se desideri ottenere degli incrementi grazie ad un pubblico italiano, potrai scegliere se comprare follower italiani, mi piace italiani instagram, commenti italiani da parte di utenti e profili di alta qualità oppure visualizzazioni alle stories da profili italiani.

Adesso potrai cliccare il servizio Follower Italiani Instagram e sarai reindirizzato alla pagina del servizio.

In questa recensione ti spiegheremo anche come funziona il processo di acquisto sul sito, così che leggendo questo articolo comprenderai per quale motivo il pubblico di Internet apprezza particolarmente l’utilizzo della piattaforma.

Il processo per acquistare il servizio è stato reso, grazie agli sviluppatori di Comprasocial.me, estremamente semplice.

Come primo passo dovremo selezionare la quantità di followers italiani instagram che desideriamo acquistare.

Quanti followers italiani è giusto acquistare?

Comprasocial consiglia sempre di partire con un numero nè troppo alto nè troppo basso ovvero 100 followers italiani per il tuo profilo Instagram, il chè risulta un ragionamento secondo noi corretto per avere una crescita costante.

Il costo di 100 followers italiani instagram su comprasocial è di 18,90€ , un prezzo secondo le nostre analisi imbattibile se confrontato con la qualità del servizio che riceveremo.

Decisa la quantità, potremo procedere nell’inserire il nome utente Instagram del nostro profilo.

L’username Instagram ricordiamo che non contiene assolutamente spazi! Assicurati di copiare il nome utente corretto, altrimenti potresti non ricevere il servizio acquistato.

Scritto il nome utente del tuo profilo, potrai procedere cliccando il bottone “Compra ora i Follower ITA”.

Il sistema realizzato da comprasocial, ricercherà il tuo profilo e verificherà che questo sia pubblico.

Per acquistare i servizi offerti, sarà necessario impostare la privacy del profilo o del post come pubblica.

La particolarità e l’eccezionalità di comprasocial.me può essere infatti ritrovata proprio nel fatto che non sarà mai richiesta alcuna password del nostro account.

I servizi saranno inviati in forma anonima e il social network di riferimento non sarà mai a conoscenza dell’acquisto effettuato su comprasocial.

Nel caso in cui sia presente un errore, non ti preoccupare: Verrà segnalato un errore e potrai correggerlo con calma.

Se avrai fatto tutte le azioni correttamente, visualizzerai una schermata con le informazioni del tuo profilo e anche le ultime foto recenti.

Comprasocial ti offre la possibilità, mentre acquisti dei followers italiani instagram, di aggiungere anche qualche like italiano alle tue foto recenti.

Se lo desideri, potrai selezionare le foto sui quali dividere i likes italiani proposti e quindi premere il pulsante viola “Compra ora i Follower ITA”.

Fatto! Il servizio sarà stato aggiunto al carrello. Adesso potrai decidere se continuare i tuoi acquisti oppure procedere alla pagina del carrello nella quale potrai concludere il pagamento dell’ordine o, nel caso in cui tu ne sia in possesso, applicare dei codici sconto.

Quali sono i servizi offerti da Comprasocial?

I servizi che comprasocial offre ai suoi clienti sono davvero numerosi, per questo motivo in questa recensione ti elenchiamo i 7 servizi più popolari e richiesti:

Comprare follower instagram internazionali

Comprare like italiani instagram

Comprare follower italiani instagram

Acquistare follower tiktok

Acquistare like tiktok

Comprare visualizzazioni youtube italiane

Comprare visualizzazioni tiktok

I servizi, come già detto, sono molti di più, ma gli utenti reputano questi servizi come i migliori sotto diversi aspetti.

La velocità di consegna di questi servizi è davvero elevata e la qualità è davvero alta.

I prezzi per iniziare ad acquistare questi servizi sono molto accessibili secondo i sondaggi, sarà infatti possibile ottenere dei followers internazionali a partire da soli 2,99€ per 100 followers instagram internazionali.

Se invece desideri aumentare il numero dei likes instagram, potrai farlo con 1,15€ per 50 likes.

Comprare follower con comprasocial

I seguaci o followers sui social network corrispondono al numero di persone che per l’appunto seguono il tuo profilo social.

Questo parametro quindi è uno dei più importanti quando valutiamo la qualità di un profilo.

Avere tanti followers sui social network, come ad esempio Instagram, significa avere una certa importanza e influenza sui propri followers.

Comprare follower su comprasocial è un’azione che tantissimi influencer decisono di intraprendere, secondo le statistiche riportate nell’ultimo anno.

In particolar modo il servizio di followers Instagram italiani è tra i più apprezzati del mercato ed è offerto esclusivamente da CompraSocial.me

Per acquistare dei seguaci ti basterà selezionare il social network che preferisci, ad esempio TikTok, e successivamente il servizio di followers.

Comprasocial mette a disposizione un incredibile processo di acquisto: Ti basterà inserire il tuo nome utente e il sistema verificherà in automatico che quanto inserito sia corretto.

In caso di errori, questi ti verranno notificati istantaneamente e potrai correggerli prima di effettuare l’acquisto.

Una volta che avrai inserito il nome utente del tuo profilo, ti apparirà la seguente schermata:

Potrai verificare quindi che il profilo corrisponda e, nel caso tu lo desideri, potrai aggiungere like e visualizzazioni ai tuoi contenuti pubblicati.

Quest’opzione sarà disponibile per tanti altri servizi che comprasocial offre.

Comprare likes su comprasocial

Ottenere tanti mi piace sui social netoworks può risultare molto difficile, soprattutto se hai aperto un profilo social da poco.

Comprasocial ti dà la possibilità di incrementare il numero dei likes in pochissimo tempo e in pochi passaggi.

Per aumentare il numero dei likes su instagram, ad esempio, potrai selezionare il social network di riferimento quindi lo stesso Instagram e decidere quale tipo di likes vuoi acquistare.

Tantissimi influencer scelgono ogni giorno il servizio di Instagram likes italiani su comprasocial, poichè risulta essere di altissima qualità e stabilità.

Con comprasocial avrai la garanzia di ricevere mi piace di altissima qualità.

Dovrai inserire, una volta selezionata la quantità, il tuo nome utente o il link del tuo post sul quale desideri ricevere i mi piace.

Nel caso dei mi piace italiani Instagram, quando inserisci il tuo nome utente, visualizzerai tutti gli ultimi post pubblicati.

Potrai cliccarne più di uno e inviare così la quantità selezionata di likes instagram a più post pubblicati.

Ovviamente la quantità di likes da acquistare dipende anche dal numero di followers che attualmente hai.

Se pensi di avere un numero troppo basso di followers, ricordati che puoi sempre decidere di acquistarne degli altri su comprasocial me .

Comprare views grazie a comprasocial

Le visualizzazioni corrispondono al numero di volte che uno o più utenti hanno guardato il video.

Comprasocial dichiara che il servizio più richiesto di visualizzazioni sulla piattaforma presente dal 2018 è l’acquisto di visualizzazioni youtube.

La maggior parte dei video che vengono pubblicati su Youtube ogni giorno, ottengono poche decine di visualizzazioni.

Con i servizi di comprasocial, risulta possibile incrementare l’esposizione e la visibilità di questi contenuti.

Le visualizzazioni italiane youtube sono un servizio che viene offerto sul sito e grazie al quale è possibile aumentare la propria posizione nei risultati di ricerca italiani del popolare portale Youtube.

Per acquistarle, dovrai andare nella pagina del servizio dedicato e selezionare il servizio “Visualizzazioni Youtube Italiane”.

Effettuare l’acquisto è molto semplice, ti basterà indicare la quantità di views youtube italiane che desideri ricevere da comprasocial e successivamente inserire il link del video youtube che hai pubblicato.

Premendo il bottone verde, potrai continuare il tuo acquisto e concludere il pagamento.

Una volta concluso l’acquisto, riceverai 3 email:

La prima, quando il tuo ordine di comprasocial passerà sarà ricevuto. In questo stato bisognerà attendere che il servizio richiesto venga avviato. La seconda, nel momento in cui l’ordine passerà in consegna. Entro poche ore quindi il servizio inizierà ad essere consegnato. La terza email invece ti avviserà quando il tuo ordine sarà stato completato.

Cosa fare se il tuo ordine non arriva dopo 24 ore?

Non ti preoccupare, l’assistenza italiana di comprasocial.me sarà pronta ad aiutarti in un qualsiasi momento.

Secondo la nostra recensione della piattaforma, l’assistenza è proprio uno dei punti forti di questo brand riconosciuto in tutta Italia.

Garanzia di ripristino dei servizi e recensione

Tantissimi utenti ci hanno posto dubbi e domande riguardo ai servizi di acquisto follower, like e visualizzazioni.

Siamo felici di chiarire nel dettaglio questi dubbi che possiamo riassumere con una sola domanda:

“Ho acquistato da un sito 1.000 followers e dopo solo 1 giorni li ho persi tutti. Non succederà nuovamente la stessa cosa?”

Comprasocial evidentemente conosce bene il problema e ha deciso di porre un rimedio unico, per quanto semplice, alle diminuzioni delle statistiche nei giorni successivi all’acquisto.

Ogni servizio ha specificato la durata della garanzia di ripristino.

Cos’è la garanzia di ripristino di comprasocial?

La garanzia di ripristino è la funzionalità gratuita che comprasocial implementa per la gran parte dei suoi servizi.

La durata, come detto in precedenza, è specificata nella pagina del servizio.

Per tutta la durata della garanzia, nel caso in cui siano presenti delle diminuzioni, potrai contattare l’assistenza di CompraSocial e richiedere il ripristino della quantità indicata.

Le recensioni di comprasocial che abbiamo ricevuto in redazione riportano che questa funzionalità è molto apprezzata tra i clienti.

Grazie alla garanzia di ripristino dei servizi offerti da compra social, è possibile garantire un alto livello di stabilità.

Recensioni della velocità di consegna dei servizi di Comprasocial me

Ti starai chiedendo quali siano i tempi di consegna dei vari servizi che Comprasocial offre.

Le pagine di tutti i servizi contengono molte informazioni. Nel dettaglio:

Provenienza del servizio offerto

Percentuale di diminuzione, nel caso in cui questa sia presente.

Durata della garanzia di ripristino

Tempi di consegna Indicativi

Eventuali informazioni aggiuntive

Proprio come avrai letto, i tempi di consegna saranno specificati su ogni pagina e dipenderanno dalla quantità acquistata.

La maggior parte dei servizi, secondo le recensioni di comprasocial che sono state pubblicate, vengono consegnati entro 24 ore.In ogni momento sarà disponibile l’assistenza di CompraSocial.me che chiarirà ogni dubbio come eventuali domande riguardo ai servizi o la risoluzione di problemi relativi a un ordine.

Recensioni e opinioni Comprasocial

In redazione sono arrivate numerose recensioni:

Ne riportiamo quindi alcune che fanno comprendere l’opinione generale che gli utenti italiani hanno dei servizi offerti da questa piattaforma.

“I servizi ordinati sono arrivati dopo pochi minuti e la qualità corrispondeva con quanto descritto nella pagina del servizio: Professionali, cordiali e veloci!”

M***o D***i

“L’ordine è arrivato dopo qualche ora, purtroppo non avevo impostato il profilo Instagram pubblico. L’assistenza di comprasocial mi ha contattato dopo pochi minuti e, senza alcun costo aggiuntivo, hanno corretto il mio ordine. Sono super soddisfatta!”

L***a P*******i

“Sito eccezionale, professionisti dei social! I followers italiani per il mio profilo Instagram sono meravigliosi: Arrivano a ritmo naturale e mi garantiscono una crescita nel tempo perfetta così come desidero. Grazie 🙂 “

M****o L******i

Conclusioni

Al giorno d’oggi, moltissimi imprenditori e attività decidono di aprire una pagina social su Instagram, Facebook, TikTok o altri social network.

La creazione di una pagina social non è complicata, ma ciò che risulta difficoltoso è rompere il ghiaccio ed emergere nel mondo dei social network.

Con Comprasocial tutto questo è estremamente più semplice.

L’immagine, su internet, conta molto. Avere 100 followers e 10 likes per ogni contenuti pubblicato non ti farà emergere in alcun modo.

Se invece un utente visiterà il profilo o la tua pagina e vedrà migliaia di followers e mi piace avrà una impressione totalmente diversa della tua presenza online.

Utilizzare i servizi di Comprasocial cambiano la tua immagine online: Iniziali ad utilizzare e migliora la tua presenza sulle reti social di tutto il mondo.