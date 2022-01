Deebot: modello T8 Pure in offerta su Amazon con codice coupon

Super offerta per una top di gamma dei robot aspirapolveri: la Ecovacs T8 Pure. Scopriamone le principali caratteristiche in questo articolo

Ancora una nuova offerta per un robot aspirapolvere decisamente importante per caratteristiche e prezzo. Sappiamo come al giorno d’oggi siano super acquistate ed utilizzate. La versione in offerta oggi tramite coupon sconto su Amazon esclusivo è la T8 Pure.

Caratteristiche tecniche principali

La tecnologia TrueDetect 3D rileva ed evita anche gli ostacoli più piccoli nella stanza. Deebot T8 Pure è quindi in grado di distinguere spazi molto stretti, gambe sottili di sedie, piccoli oggetti e soglie di porte per evitare collisioni o incastrarsi. La tecnologia TrueMapping con rilevamento laser D-ToF è una nuova concezione di tecnologia guidata da laser tramite la quale può ora rilevare il doppio della distanza (fino a 10 m) con una precisione decisamente maggiore.

Questo robot aspirapolvere è in grado di pulire a fondo l’intera casa o concentrarsi su zone specifiche (come ad esempio sotto il tavolo della cucina dopo aver pranzato). Deebot T8 Pure rileva automaticamente la moquette e aumenta la potenza di aspirazione fino a 2 volte. Durante il processo di pulizia, evita il tappeto quando la funzione con panno bagnato è attiva.

Controllo del flusso d’acqua e autonomia

Deebot T8 Pure è dotato di pompa dell’acqua controllata elettronicamente. Questa controlla precisamente il flusso d’acqua su 4 impostazioni diverse per evitare di bagnare eccessivamente o troppo poco il panno durante la pulizia. Il grande serbatoio dell’acqua da 240 ml può coprire una superficie di oltre 200 metri quadri.

Con la sua batteria da 5200 mAh, Deebot T8 Pure può funzionare per 3 ore e pulire facilmente grandi aree fino a 300 mq. Di seguito un elenco di altre importanti funzionalità:

Limiti virtuali

mappatura multi-piano

pulizia per stanza o area

modalità Max+

tecnologia di rilevamento moquette

controllo con app

compatibilità con dispositivo Smart Home

pulizia continua

aggiornamenti OTA.

Coupon di sconto su Amazon

Cliccando su questa pagina sarà possibile acquistare quest’ottimo prodotto che dalla caratteristiche tecniche ci sentiamo veramente di consigliare. Tra l’altro, potrete approfittare di un corposo sconto di 162€ (infatti pagherete 387€ anziché 549€), utilizzando il coupon sconto su Amazon esclusivo. Voi cosa ne pensate di questa offerta? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.