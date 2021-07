Lo State of Play di luglio è stato annunciato ufficialmente

Lungamente rumoreggiato, solo ora è arrivata la conferma da parte di Sony che ha annunciato ufficialmente il prossimo State of Play di luglio

Con un aggiornamento sul blog ufficiale dell’azienda, Sony ha annunciato lo svolgimento del prossimo State of Play di questo luglio. Lo show è previsto per giovedì 8 alle ore 23:00. Come da qualche anno a questa parte, la comunicazione ufficiale delle principali aziende videoludiche è cambiata spostandosi sempre più verso eventi online a discapito di eventi dal vivo, causa anche pandemia. Andiamo a vedere dunque i dettagli dell’evento con quelli che saranno i titoli presentati (o meno) e le novità del prossimo futuro Sony.

Annunciato orario e data dello State of Play di luglio

Oggi Sony ha fugato ogni dubbio e ha annunciato il suo prossimo State of Play fissandolo in data 8 luglio alle ore 23:00 (orario italiano). La notizia è stata data sul blog del sito ufficiale Sony. Qui Sid Shuman, Senior Director, SIE Content Communications di PlayStation, avvisa tutti i giocatori anticipando i principali contenuti dell’evento. Durante lo show verrà mostrata tante carne al fuoco per quanto riguarda Deathloop. In uno spazio di 9 minuti vedremo del nuovo gameplay del gioco, in particolare potremo scoprire i diversi approcci e i diversi poteri di Cole che andranno dallo spostarsi sui tetti in maniera furtiva a passare all’azione ad armi spianate. L’isola di Blackreef avrà molte scelte di gameplay disponibili.

Oltre a Deathloop, inoltre, saranno mostrati diversi aggiornamenti su alcuni titoli indie e di terze parti. In totale l’evento durerà 30 minuti, in linea con gli State of Play precedenti. Per concludere, Sony mette le mani avanti e dichiara che non saranno mostrati titoli attesi quali God of War 2 o Horizon Forbidden West, né aggiornamenti sul nuovo PS VR. Vengono invitati comunque tutti i giocatori a rimanere aggiornati in estate per ulteriori novità.

