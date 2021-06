God of War: Ragnarok, in arrivo un gameplay al prossimo evento PlayStation?

God of War: Ragnarok potrebbe mostrarsi, tramite un gameplay, al prossimo evento targato Sony. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

L’edizione di quest’anno dell’E3 si è appena conclusa con tanti nuovi titoli annunciati. Le principali aziende legate al mondo dei videogiochi hanno messo le carte in tavole per quanto riguarda i loro piani nel prossimo futuro, ma all’appello ne manca ancora una delle più importanti: Sony.

Sono già tre anni infatti che l’azienda giapponese manca all’appello, e secondo alcuni rumor sembra che, come l’anno scorso, stia preparando un suo evento privato in cui ci saranno grosse sorprese, tra cui il primo gameplay dell’atteso God of War: Ragnarok, indubbiamente una delle esclusive più attese per PlayStation 5 (e ricordiamo anche PlayStation 4). Dopo l’annuncio dell’anno scorso e il rinvio recente del gioco al 2022, i fan non vedono l’ora di vedere nuovamente Kratos e Atreus tornare su PlayStation.

God of War: Ragnarok, il primo gameplay arriverà a breve secondo un rumor

Era già nell’aria da molto tempo che, come ogni anno, Sony avrebbe fatto il suo show privato per mostrare le novità future di PlayStation 5, e i rumor riguardo un nuovo State of Play si fanno sempre più insistenti. La data dell’8 luglio è quella più gettonata al momento tra i vari insider, ma non c’è ancora stata nessuna conferma ufficiale. L’utente Shpeshal_Nick, cofondatore di Xbox Era, su Twitter ha però affermato che finalmente potremo vedere per la prima volta il gameplay di God of War: Ragnarok al prossimo show di Sony.

I’m being told we’ll see our first gameplay of the new God of War at Sony’s show too. Will be exciting to see. — Nick (@Shpeshal_Nick) June 26, 2021

Shpeshal_Nick, nonostante sia più impegnato sul fronte Xbox, non è nuovo a leak rivelatisi poi veritieri legati anche ai titoli Sony, e recentemente ha anche rivelato che Sony annuncerà durante lo stesso evento anche un’espansione standalone di Ghost of Tsushima, in arrivo durante la fine dell’anno. È ancora presto per sapere se vedremo finalmente in azione il titolo creato da SIE Santa Monica, ma è probabile che non dovremo aspettare molto per scoprirlo se lo show di Sony arriverà davvero a luglio.

Per saperne di più restate sintonizzati su tuttoteK per ulteriori aggiornamenti. Per acquistare, invece, videogiochi a prezzo scontato date un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.