Nacon Connect 2021, Vampire: The Masquerade – Swansong rinviato al 2022

In attesa del prossimo State of Play di Sony PlayStation, che andrà in onda l’8 luglio e che seguiremo in diretta per voi, la lista degli eventi di questa afosa estate non si è di certo conclusa con le varie conferenze dell’E3 2021. Ieri sera si è infatti tenuto il Nacon Connect 2021, conferenza durante la quale sono stati mostrati molti nuovi trailer e fatti tanti nuovi annunci, che vi abbiamo riassunto in un articolo dedicato e che potete trovare cliccando qui. In questa sede, vogliamo approfondire quanto è stato mostrato di Vampire: The Masquerade – Swansong, originariamente annunciato al Nacon Connect dello scorso anno.

La storia di Swansong ci metterà nei panni di tre diversi vampiri, le cui scelte ed azioni decideranno il destino della città di Boston. Il gioco è tornato protagonista sul palco del Nacon Connect 2021, con un trailer, che vi lasciamo qua sotto a metà articolo, che mostra alcune nuovi sezioni cinematiche. A cappello del trailer, anche se lo screen non è effettivamente presente all’interno del filmato, il gioco è stato ufficialmente rinviato a febbraio 2022, alcuni mesi dopo la precedente finestra fissata per un generico “2021”. Vi lasciamo al trailer.

Vampire: The Masquerade – Swansong torna sul palco del Nacon Connect 2021

Galeb è un antico e, nel corso degli anni, ha accumulato un’enorme quantità di beni materiali e potenza, affermandosi come uno dei vampiri più temuti di tutta Boston. Il trailer, però, ci mette in guardia: la soddisfazione non è eterna, e al vampiro manca qualcosa. Qualcosa che ha perso, o forse qualcosa che non ha mai davvero avuto.

