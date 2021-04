Ghosts ‘n Goblins Resurrection: in arrivo per PS4, Xbox One e PC

Il celebre capitolo di casa Capcom, Ghost ‘n Goblins Resurrection, è in arrivo per PS4, Xbox e PC per la gioia di tutti gli amanti del genere

Dopo l’uscita a febbraio per Nintendo Switch, Ghosts ‘n Goblins Resurrection, sbarca ora su PS4, Xbox One e PC per la gioia di tutti i possessori di queste console e per la gioia di tutti gli amanti del retrogaming “servito” in salsa moderna. Ma andiamo avanti con un po’ di calma.

Le tenebrose avventure di Ghosts ‘n Goblins Resurrection sbarcano su PS4, Xbox One e PC

Ghosts ‘n Goblins Resurrection è un omaggio ai capitoli più classici, e naturalmente difficili, della Capcom come Ghosts ‘n Goblins e Ghouls ‘n Ghosts. Stavolta le avventure del coraggioso Arthur saranno interamente giocabili anche su PS4, Xbox One e PC. Nonostante non sia stata ancora annunciata una vera e propria data ufficiale, il trailer fa intuire chiaramente che il titolo sarà presto disponibile.

Anche in questo caso, il prode cavaliere Arthur dovrà combattere contro il Signore dei Demoni e le sue schiere di mostri, come Zombie, Pigman, Red Arremer e tanti altri ancora, per salvare la principessa. Un po’ come fa da anni il mitico Link per salvare la Principessa Zelda.

Utilizzando il motore RE Engine, il titolo assumerà le atmosfere tipiche di un libro di favole, ma ci saranno anche nuovi nemici, armi, abilità, personaggi ed anche una modalità per la cooperativa in locale per due giocatori oltre a quella “Pagina” con vite illimitate e la possibilità di rigenerarsi nello stesso luogo. Un modo quindi per abbassare un pochino l’asticella della difficoltà e far godere il titolo anche ai giocatori meno avvezzi a questi giochi.

