Final Fantasy 16: il gioco non è stato creato con Unreal Engine o con il Luminous Engine

Pare proprio che Final Fantasy 16 non sia stato sviluppato con l’Unreal Engine o con il il Luminous Engine. Ecco tutti i dettagli al riguardo

Sono stati rilasciati numerosi dettagli su Final Fantasy 16, tra cui il gameplay dei combattimenti e delle battaglie Eikon. Abbiamo anche appreso maggiori informazioni sul New Game Plus, sulle modalità prestazioni e 4K, sugli accessori per il Timely Support, sulla mancanza di opzioni di difficoltà, su una demo che verrà lanciata due settimane prima del rilascio del titolo completo e molto altro ancora. Tuttavia, un dettaglio interessante che è passato inosservato è il motore di gioco. Ebbene: pare proprio che Final Fantasy 16 non sia stato sviluppato né con l’Unreal Engine né con il Luminous Engine. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Final Fantasy 16: Square Enix ha negato che il gioco sia stato realizzato con l’Unreal Engine e con il Luminous Engine

In un recente video di anteprima, lo YouTuber Skill Up ha parlato con il team di sviluppo di Final Fantasy 16 a proposito del motore di gioco e se questo corrispondesse o meno al Luminous o all’Unreal Engine: “Ho chiesto se il gioco girava con il Luminous Engine e Square mi ha risposto di no; allora ho chiesto se il gioco era stato sviluppato con l’Unreal e mi hanno risposto ancora una volta no. Ho chiesto quale fosse allora il motore di gioco e si sono rifiutati di rispondere”.

Molti hanno ipotizzato che si tratti dello stesso motore utilizzato in Final Fantasy 14, che ha una struttura simile al Luminous. Quest’ultimo è noto per il suo utilizzo in Final Fantasy 15 e nel recente Forspoken, mentre l’Unreal Engine è stato utilizzato per Final Fantasy 7 Remake e Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion.

Final Fantasy 16 verrà lanciato il 22 giugno in tutto il mondo per PS5. A meno che una catastrofe non colpisca Square Enix, come un “meteorite che si abbatte sulla nostra sede centrale in Giappone”, come dice il produttore Naoki Yoshida, non dovrebbero esserci ritardi.

Final Fantasy 16 verrà lanciato il 22 giugno in tutto il mondo per PS5. A meno che una catastrofe non colpisca Square Enix, come un "meteorite che si abbatte sulla nostra sede centrale in Giappone", come dice il produttore Naoki Yoshida, non dovrebbero esserci ritardi.