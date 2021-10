FIFA: la fine con EA apre ai rapporti verso nuovi sviluppatori per il gioco

Electronic Arts e la FIFA si sono trovate di recente al centro della discussione, dopo una rottura dei rapporti che potrebbe portare il gioco verso nuovi sviluppatori all’infuori di EA

EA e FIFA, entrambi due giganti che possiedono un vasto dominio all’interno delle rispettive categorie, si trovano ormai ai ferri corti: ben presto il monopolio che la casa videoludica ha posseduto da anni nel settore del gaming calcistico potrebbe iniziare a traballare. Questo perché le ultime vicende hanno condotto la federazione a delle decisioni drastiche, giungendo persino ad esprimere l’intenzione di creare rapporti con nuovi sviluppatori, trovandosi dunque ad abbandonare il gioco di EA. Tutto ciò è accaduto dopo che il 7 ottobre EA ha rivelato con un comunicato stampa di voler rivedere l’accordo con la FIFA, riguardante le licenze della serie videoludica.

FIFA cerca nuovi sviluppatori per il gioco oltre ad EA

Nelle affermazioni fatte dalla casa di sviluppo, è implicito come intendesse tagliare i ponti con la FIFA attraverso una rinomina del videogioco, mantenendo comunque tutte le licenze riguardanti le leghe, i giocatori, gli stadi, poiché non appartenenti alla federazione. Sempre nel comunicato stampa, EA esprime la volontà di voler proseguire l’investimento verso più di 300 partnership individuali, che danno accesso alle numerose licenze calcistiche nel mondo. L’11 ottobre EA ha ufficialmente ottenuto il trademark di EA Sports FC, rendendo quindi praticamente certa la fine dei più di dieci anni di affiliazione alla FIFA.

In risposta a ciò, FIFA si è recentemente pronunciata “ottimista” riguardo il futuro del gaming e degli esport, denunciando la figura che EA ha ormai all’interno di questo mercato, ritenendo sia necessaria l’esistenza di più di una sola parte che possieda e controlli i diritti. Viene aggiunto come numerose compagnie stiano ora competendo per essere associate con la FIFA, e per questo la federazione si sta confrontando con vari nuovi sviluppatori, investitori ed analisti, per costruire insieme a loro un gioco che possa andare avanti nel lungo termine, ponendo fine al dominio di Electronic Arts.

Sembra dunque che stia per iniziare una nuova era nel mondo degli esport, con EA che installa rapporti vari club e leghe, mentre FIFA è alla ricerca di aziende adatte alla creazione di una nuova saga, tutto mentre PES continua ad arrancare nella competizione. Bisogna ricordare, inoltre, che queste notizie emergono tutte dopo che è stato rivelato come FIFA stesse chiedendo ad EA più di un miliardo di dollari ogni quattro anni per la licenza del nome.

Seguiteci su tuttoteK per altre nuove notizie sui videogiochi, e visitate il sito di Instant Gaming per giochi ad un buon prezzo.