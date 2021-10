Bloodborne: in arrivo remastered per PS5, versione PC e sequel?

Durante l’ultimo episodio di XboxEra Podcast, sono arrivate nuove informazioni relative ad una remastered, un porting per PC e un sequel di Bloodborne

Da tempo, ormai, le discussioni su una potenziale remastered o un sequel, o ancora un porting per PC, di Bloodborne, sono all’ordine del giorno. Il titolo targato From Software è stato una delle esclusive PlayStation 4 più apprezzate da tutta la community e l’utenza Sony. Nuove info, relative a tutti questi temi, sono arrivate durante l’ultimo appuntamento con XboxEra Podcast e a rivelarle è stato il noto insider Nick Baker.

Nick Baker rivela dettagli su remastered, sequel e porting PC di Bloodborne

Che tutte queste informazioni relative ad una esclusiva Sony siano arrivate durante un episodio di XboxEra Podcast è sicuramente strano ma, allo stesso tempo, risultano di particolare e fondamentale rilevanza. Come già detto le discussioni attorno all’ecosistema Bloodborne sono state molte negli ultimi tempi e, Nick Baker, pare aver confermato ciò che si vociferava e presumeva da tempo. Stando alle sue parole dovrebbe essere in arrivo un porting per PC, una remastered per PS5 e anche un sequel di Bloodborne. A queste ultime due (remastered e sequel) dovrebbe star lavorando Bluepoint Games (di recente acquisita dalla stessa Sony). Vi lasciamo qui la puntata di XboxEra Podcast:

Si tratta sicuramente di informazioni interessanti e che, come già detto, confermano molte delle voci circolate nelle scorse settimane e negli scorsi mesi. Allo stesso tempo, però, nonostante la fonte Nick Baker sia di assoluta affidabilità, ci tocca prendere questa notizia con cautela e attendere una conferma ufficiale da parte di Sony e anche, a questo punto, della stessa Bluepoint Games, tirata in ballo proprio dal buon Nick. In attesa di conferme fateci sapere che cosa ne pensate con un commento.

Per ulteriori aggiornamenti rimanete sintonizzati su tuttoteK. Per acquistare, invece, videogiochi a prezzo scontato date un’occhiata ad Instant Gaming.