FIFA: cambio di nome in vista?

La celebre serie calcistica FIFA potrebbe presto subire un cambio di nome già dalle prossime installazioni, secondo un recente comunicato stampa di EA Sports

A quanto pare, dopo il cambio di nome della serie concorrente di Konami, la quale ha di recente abbandonato il celebre moniker PES per un (forse più generico) eFootball (qui la nostra recensione del titolo dello scorso anno), anche FIFA potrebbe presto fare lo stesso. A suggerirlo sono le dichiarazioni di EA Sport in merito. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questa news.

Possibile cambio di nome per FIFA. Parla EA Sports

Il recentissimo FIFA2022, pubblicato lo scorso 1 Ottobre, ha già raggiunto complessivamente 9 milioni di utenti in tutto il mondo. Numeri questi, forse in parte favoriti dal lancio non proprio in grande stile della concorrenza, ma che in ogni caso riconfermano ancora una volta la popolarità della serie calcistica sviluppata da EA fra gli appassionati di tutto il mondo. Gli sviluppatori hanno dunque colto l’occasione per celebrare questi numeri e rilasciare qualche dichiarazione in merito al futuro del franchise.

Pare che, fra le motivazioni che spingerebbero EA a rinominare la propria serie, una di queste sia rappresentata dal costo dei diritti di copyright (con molta probabilità tutt’altro che economici) dovuti proprio alla FIFA, ovvero alla federazione internazionale di calcio dalla quale il gioco prende il nome. Rimarremo in attesa di conoscere i futuri sviluppi della serie, augurandoci che un’eventuale cambio di nome non comporti anche imprevisti cali della qualità alla quale EA ci ha da sempre abituato.

E voi cosa ne pensate? Siete appassionati già in possesso del nuovissimo FIFA 2022? Sareste favorevoli ad un cambio di nome per la serie (magari accompagnato da ulteriori novità)? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news in merito. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.