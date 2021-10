TEAMGROUP Cardea A440: Presentata la nuova SSD M.2 per lo storage PS5

Subito dopo l’aggiornamento di PS5, Teamgroup annuncia Cardea A440, un nuovo SSD M.2 utilizzabile come espansione di memoria della console

A pochi giorni dall’uscita del nuovo aggiornamento Sony, il marchio di giochi di Teamgroup ha rilasciato l’SSD PCIe M.2 della serie speciale T-Force Cardea A440 Pro per l’espansione dell’archiviazione di PS5.

La tecnologia usata

L’ssd utilizza l’ultima interfaccia PCIe Gen4x4 e offre fino a 4 TB di capacità di archiviazione. Oltre alle esorbitanti velocità in lettura/scrittura, l’SSD è il primo del settore con un dissipatore in grafene bianco. Testimonianza, questa, dell’impegno di TEAMGROUP per fornire il meglio ai propri utenti.

Le velocità esorbitanti di cui parlavamo prima possono anche tradursi in numeri: 7.400/7.000 MB/s. Secondo test interni, l’SSD può raggiungere fino a 6.600 MB/s se installato su una PS5 e 100 GB di giochi possono essere trasferiti dalla console all’SSD in 80 secondi.

Il nuovo SSD Cardea A440 di TEAMGROUP è dotato come dicevamo prima di raffreddamento dedicato. Progettato per avere spazio sufficiente all’interno della console per una ventilazione e un raffreddamento efficaci. Questo nuovo prodotto sarà disponibile per l’acquisto alla fine del mese di ottobre di quest’anno.

