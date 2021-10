FIFA 22: il prossimo gioco della serie potrebbe chiamarsi “EA Sports FC”

A quanto pare il titolo che seguirà FIFA 22 potrebbe contenere la dicitura EA Sports FC nel nome, a rivelarlo è stata Electronic Arts

Electronic Arts ha recentemente presentato varie applicazioni per il trademark “EA Sports FC“, tale potrebbe essere il nuovo nome per la storica serie calcistica FIFA se il brand fosse rinominato come è probabile che avvenga effettivamente e, dunque, FIFA 22 potrebbe essere l’ultimo titolo della saga a perpetuare la nomenclatura “tradizionale”. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

FIFA 22 potrebbe essere seguito dal titolo “EA Sports FC”, per ora EA sta rivedendo gli accordi con la FIFA

Il 7 ottobre, il general manager di EA Sports, Cam Weber, ha confermato che la società sta “esplorando l’idea” di rinominare il franchise “EA Sports FC” e che quindi, FIFA 22 potrebbe essere l’ultimo gioco della serie a presentare questo nome. Weber ha riferito che Electronic Arts sta rivedendo il suo accordo sui diritti relativi ai trademark dei nomi dei suoi titoli con l’organo governativo del calcio mondiale, alias la FIFA.

Da allora è emerso che la società ha presentato varie applicazioni per il trademark “EA Sports FC” presso l’Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito e l’Ufficio per la proprietà intellettuale dell’Unione europea rispettivamente il 1 e il 4 ottobre. Se EA tagliasse i legami con la FIFA, Weber ha sottolineato che avrebbe ancora molti accordi di licenza separati per campionati, giocatori e stadi con altri partner:

Attraverso anni di costruzione del nostro franchise globale, sappiamo anche che l’autenticità è essenziale per l’esperienza. Ecco perché concentriamo così tanta energia sulla forza collettiva di oltre 300 partner con licenza individuale che ci danno accesso a oltre 17.000 atleti in oltre 700 squadre, in 100 stadi e oltre 30 campionati in tutto il mondo. Investiamo continuamente nelle partnership e nelle licenze più significative per i giocatori e, per questo motivo, il nostro gioco è l’unico posto in cui puoi giocare in modo autentico nell’iconica UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga, e LaLiga Santander, tra molti altri. L’ampiezza delle nostre partnership e il nostro ecosistema di contenuti concessi in licenza ci consentiranno di continuare a portare autenticità senza precedenti nei nostri giochi di calcio EA Sports, ora e per molti anni a venire.

L’ultima entry della saga calcistica ha debuttato lo scorso 26 settembre, qualora stiate muovendo i primi passi nel gioco in questione vi consigliamo le nostre guide sui FIFA Points e sugli OTW di FUT.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.