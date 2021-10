eFootball PES 2022: a due giorni dall’uscita lo stato del gioco è disastroso, Konami si scusa

L‘uscita di eFootball PES 2022 è stata giovedi 30 settembre e molti giocatori hanno lamentato gravi difetti nel gameplay e non solo

Il successore free-to-play della lunga serie Pro Evolution Soccer, alias eFootball PES 2022, è stato rilasciato giovedì ed è stato pesantemente criticato dai giocatori, nella misura in cui è diventato il gioco Steam con il punteggio più basso di tutti i tempi a due giorni dall’uscita. Konami è stata costretta alle pubbliche scuse e la compagnia nipponica ha promesso il pronto arrivo di un aggiornamento risolutivo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

eFootball PES 2022: l’uscita è stata “tragica”, ma Konami si è detta fiduciosa riguardo i miglioramenti per il futuro

Dopo l’uscita e il “tragico” lancio, eFootball PES 2022 è stato massacrato senza tante cerimonie sui social media, con molti utenti che si sono presi gioco delle somiglianze e delle animazioni del gioco. L’immagine più popolare condivisa tra i giocatori mostra il modello poligonale di Lionel Messi, la star di copertina del gioco, con occhi e altre caratteristiche del volto sproporzionate.

EA without scanning Messi vs Konami after scanning Messi#FIFA22 #eFootball2022 pic.twitter.com/CroI2UCnZe — Rohit Upadhyay (@yoyorohit07) September 30, 2021

Konami ha prontamente rilasciato diverse dichiarazioni su Twitter. Ve le riportiamo integralmente qui di seguito:

Dopo il rilascio di eFootball 2022 abbiamo ricevuto molti feedback e richieste riguardanti il ​​bilanciamento del gioco che include la velocità di passaggio e le operazioni difensive. Vorremmo anche riconoscere che ci sono state segnalazioni di problemi che gli utenti hanno riscontrato con cut-scene, espressioni facciali, movimenti dei giocatori e comportamento della palla. Siamo molto dispiaciuti per i problemi e vogliamo assicurare a tutti che prenderemo sul serio tutte le segnalazioni e che ci impegneremo per migliorare la situazione attuale. Questo gioco sarà continuamente aggiornato, la qualità sarà migliorata e i contenuti verranno aggiunti in modo coerente. Dalla prossima settimana in poi, ci prepareremo per un aggiornamento di ottobre, ricevendo ulteriori opinioni tramite questionari ai nostri utenti. Faremo del nostro meglio per soddisfare il maggior numero possibile di utenti e non vediamo l’ora di continuare a supportare eFootball 2022.

Konami aveva già confermato tramite l’account Twitter ufficiale del gioco che eFootball sarebbe stato “fondamentalmente una demo” al momento del lancio. Sebbene sia stato dichiarato di includere solo nove squadre nel giorno della sua uscita, Konami ha annunciato un nuovo evento Worldwide Clubs che durerà fino all’8 novembre, durante il quale i giocatori possono scegliere tra una gamma più ampia di squadre per provare a guadagnare GP, una delle valute del gioco.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito.