FIFA 23: EA Sports celebra la Festa della Donna con oggetti in-game

Le uniformi si tingono di viola: EA Sports unisce le forze con il designer Harkian Kalsi per la Festa della Donna, live oggi su FIFA 23

Non potremmo essere più felici di avere, grazie a FIFA 23, un pretesto per augurare una buona Festa della Donna a tutte le nostre affezionate lettrici! Come abbiamo anticipato nel sottotitolo, EA Sports ha collaborato con il designer indipendente Harkian “Harky” Kalsi in occasione del giorno internazionale atto a celebrare il gentil sesso. Gli oggetti cosmetici in-game interessati, disponibili in tutte le modalità più popolari del gioco, permettono a tutti i loro acquirenti di contribuire alla sempre rilevante lotta per l’equità di genere. Un modo come un altro, questo, per dimostrarsi solidali alla crescita del calcio femminile in tutto il mondo.

Solo fischi d’inizio per la Festa della Donna in FIFA 23

Harky ha creato per FIFA 23 una maglia speciale per i giocatori di FUT, nonché scarpe a tema per le modalità Pro Clubs e VOLTA FOOTBALL. Il colore dominante è il viola: una scelta cromatica, questa, con cui riflettere la Giornata Internazionale della Donna. Al fine di sostenere l’impegno da parte del publisher di promuovere l’uguaglianza in ogni campo (letteralmente e non), EA Sports ha eletto Sam Kerr (per il Chelsea), Chloe Kelly (Manchester City), Catarina Macario e Dzsenifer Marozsàn (Lione) ambasciatrici ufficiale del gioco, nonché volto di tutti gli oggetti in-game. Anche il pallone sarà personalizzato, ed è di nuovo farina del sacco di Harky.

Sam Kerr ha dichiarato quanto segue. “Crescendo, ho ammirato i calciatori uomini, ed è davvero bello che la prossima generazione possa ispirarsi ad alcune atlete straordinarie. La necessità di valorizzare la presenza femminile e di continuare a far evolvere il gioco rimane.” In quanto ad Harky, ha definito “un onore” produrre il kit Vanity poiché la rappresentanza “è importante, dentro e fuori dal campo”. E noi sappiamo qualcosa di questa importanza, visto che abbiamo appena celebrato un’altra minoranza (quella italiana) nel suo trionfo proprio sul campo da gioco pochi giorni fa. Senza scordare, poi, quella di genere nella competizione eSportiva.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell’iniziativa? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.