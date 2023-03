Tunic: disponibile il preorder della Deluxe Edition

È disponibile per il preorder la Deluxe Edition di Tunic, un’edizione fisica che i fan non dovrebbero lasciarsi scappare

Dopo aver aperto i preordini del peluche Huggable Tunic Fox disponibile dalla scorsa settimana, Fangamer ha annunciato l’apertura dei preordini dell’edizione fisica Deluxe di Tunic, disponibili per Nintendo Switch e PlayStation 4. Visto il successo del videogioco c’era da aspettarsi, presto o tardi, l’uscita di un’edizione fisica.

Tunic: i contenuti della Deluxe Edition

Come abbiamo già preannunciato, la Deluxe Edition sarà disponibile (per ora) esclusivamente su Nintendo Switch e PlayStation 4, tuttavia non escludiamo a priori l’uscita per altre piattaforme più in la nel tempo. I preordini dell’edizione fisica possono essere effettuati seguendo il link dello store ufficiale, il prezzo è fissato a 45$ a cui ovviamente andranno aggiunte eventuali spese di spedizione, ed includeranno i seguenti contenuti:

1 scatola Deluxe Tuck con gioco fisico (Nintendo Switch) o 1 gioco fisico in custodia (PlayStation 4)

12 adesivi

1 opuscolo illustrativo con i comandi e i bozzetti

1 libretto di istruzioni

1 mappa dell’Oltremondo e del Dungeon

1 codice per riscattare la colonna sonora digitale

Non è finita qui, è stato anche annunciato un nuovo oggetto per i negozi in Europa e negli USA, un’edizione rilegata del manuale (56 pagine, 24×18 cm) sarà disponibile per chi si registra in Europa e per chi effettua i pre-ordini negli USA. È inclusa anche una custodia protettiva a trama disegnata da Jorge M. Velez, al prezzo di vendita di circa €24.

Considerando il prezzo abbastanza modesto e considerando il valore collezionistico che la Deluxe Edition di Tunic potrebbe acquisire col tempo, non possiamo che consigliarne l’acquisto ai fan e a tutti coloro volessero mettere nella propria collezione personale un pezzo davvero pregiato e limitato da esporre. Non va di certo sottovalutato il potenziale di eventuali edizioni fisiche che potrebbero diventare pezzi a tiratura limitata, come la Monkey Island Anthology creata per il 30°simo anniversario di Monkey Island.

