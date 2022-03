Super Smash Bros Ultimate: torna il torneo “Insegnaci, prof!”

Il torneo che ha celebrato Byleth, “Insegnaci, prof”, torna in Super Smash Bros. Ultimate con una singola aggiunta al roster disponibile

Il torneo che ha celebrato l’arrivo di Byleth Eisner nel roster, “Insegnaci, prof”, è tornato per tutti i giocatori di Super Smash Bros. Ultimate. Dopo averci intrattenuti con l’evento “Forza, coraggio e saggezza”, dunque, l’enciclopedico picchiaduro di Masahiro Sakurai torna con una competizione mirata a mettere alla prova le nostre abilità con i personaggi accomunati dalle armi in loro possesso. In altre parole, dunque, chiunque nello stellare cast abbia tra i propri strumenti almeno un arco, una lancia o un’ascia potrà prendere parte al torneo attualmente in corso. Vediamo chi potremo usare.

“Insegnaci a trionfare in Super Smash Bros. Ultimate!”

I personaggi ammessi nel torneo “Insegnaci, prof” di Super Smash Bros. Ultimate sono i seguenti. Potremo giocare nei panni di Link, Link bambino, di Pit, Link Cartone, Abitante, Pit oscuro, Corrin, Simon, Richter e, sul fronte DLC, del già citato Byleth e di Steve. Dal debutto di questo torneo tenutosi per la prima volta due anni e un mese fa, dunque, è stato aggiunto un solo personaggio che corrisponde ai criteri necessari per la partecipazione. Con un totale di 11 personaggi (o 9, se non avete alcun DLC), il roster disponibile in questo torneo è decisamente uno dei più striminziti.

Naturalmente, non mancheranno le regole, ma ormai dovreste ben conoscere la vena casual che permea ciascuna di queste competizioni. Aspettatevi come sempre delle mischie a tempo dalla durata di due minuti e mezzo, con Barra Smash Finale attiva e strumenti (“abbastanza”) nella media. Essendo oggi venerdì, il torneo è già in corso d’opera. Potrete partecipare fino alle sette di mattina di lunedì 7 febbraio. Le puntate della nostra guida a cui abbiamo fatto cenno dovrebbero darvi tutti gli spunti necessari per affinare la vostra padronanza dei vari personaggi in tempo per il torneo!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo evento?