State of Play: rumor da Jeff Grubb anche per l’evento di gennaio 2024

Ora che l’Xbox Developer Direct di gennaio è confermato, tocca allo State of Play di Sony: secondo rumor di fila da Jeff Grubb del 2024

Non c’è niente da fare: Jeff Grubb e qualunque siano le sue fonti non possono proprio fare a meno di farci volare alto con la fantasia grazie ai rumor videoludici dell’insider, stavolta dedicati ad uno State of Play anch’esso previsto nel mese di gennaio 2024. Sul fronte Xbox, il giornalista di Giant Bomb ha corroborato il rumor sull’Xbox Developer Direct confermato poco fa parlando di un port per Switch e PlayStation di Sea of Thieves. Ora, nel podcast separato per la testata, fa capolino una presentazione anche per Sony. Durante l’ultimo Giant Bombcast, infatti, Grubb ha sganciato una delle sue… beh, bombe giganti, verrebbe da dire. A quanto pare, ci aspetta uno showcase “nelle prossime settimane”.

Lo State of Play che a gennaio non ti aspetti: il secondo rumor di Jeff Grubb del 2024

Nel momento saliente che potete recuperare qui sopra (sempre che al di fuori del rumor non vogliate riavvolgere il video), Jeff Grubb ha dichiarato che Sony intende rilasciare uno State of Play nel mese di gennaio, contribuendo a un inizio grandioso del 2024. L’insider non ha condiviso dettagli in particolare, limitandosi a puntualizzare l’accoglienza altalenante alle presentazioni in blu. Ciò detto, vi basta dare un occhio alla nostra lista dei migliori titoli in uscita quest’anno per rendervi conto di quanti giochi promettenti siano in arrivo da Sony. Uno di essi, Final Fantasy VII Rebirth, abbandonerà parzialmente i lidi del titano cobalto solo tramite un evento di Apex Legends, ma non si tratterebbe certo dell’unica IP di terze parti in esclusiva: lo stesso potrebbe valere anche per Metal Gear Solid.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi le voci saranno attendibili come spesso avviene con Grubb?