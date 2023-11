Mass Effect: rumor sulla data di uscita, parla Jeff Grubb

Potremmo avere piattaforme ancora non annunciate quando arriverà la data di uscita del nuovo Mass Effect: i rumor ripartono da Jeff Grubb

Se ben ricordate, abbiamo parlato giusto ieri del prossimo Mass Effect: sarete (in)felici di sapere che, stando ai rumor a cui fa eco quel chiacchierone di Jeff Grubb, la data di uscita del prossimo capitolo è ancora lontanuccia. BioWare ha confermato di essere al lavoro sul nuovo episodio della fortunata saga fantascientifica, specificando però che il viaggio di chiunque sia il nuovo eroe o la nuova eroina è solo all’inizio. Nel suo podcast Game Mess Mornings, l’insider ha parlato di un gioco che è “tutto fuorché vicino alla pubblicazione”. Il paragone di Grubb è con Dragon Age: Dreadwolf, annunciato nel 2018 e forse in arrivo il prossimo anno, il che si traduce nel 2028 o nel 2029 come annate papabili. Ouch.

La data di uscita di Mass Effect: anni luce di rumor ci attendono, ha decretato Jeff Grubb

Era agosto quando BioWare ha confermato che la gestazione del prossimo Mass Effect era solo all’inizio. Ed essere in fase di pre-produzione si traduce in una prevedibile scarsità di dettagli in merito, tralasciando il fatto che (stando ad altri rumor) il titolo, contrariamente ad Andromeda uscito nel 2017, non sarà open world. Quel che sappiamo per certo è che il gioco sfrutterà l’Unreal Engine 5, se non altro. Il teaser mostrato di recente non era CGI, bensì motore grafico puro in tempo reale. Lo stesso tempo che dovremo attendere noi, probabilmente, ma si sa: capita pure agli indie di tardare, figurarsi quando si tratta di produzioni dall’ambizione marcatamente cinematografica.

Ora sta a voi dirci la vostra: quanto vi aspettate di… aspettare? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.