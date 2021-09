Destroy All Humans 2: remake svelato accidentalmente da PlayStation

Lo shooter firmato THQ Nordic sembrerebbe in procinto di tornare con il remake di Destroy All Humans 2, stando ad un leak svelato da PlayStation

Considerando le vendite decisamente positive dell’originale Destroy All Humans, ed anche il fatto che la stessa THQ Nordic abbia più volte fatto accenno ad un ritorno della serie (come confermano anche alcuni report), negli ultimi tempi si è fatta sempre più strada l’ipotesi di un ipotetico remake del sequel dello shooter. Ed almeno stando ad un leak, diffuso direttamente dall’account Twitter ufficiale di PlayStation, pare proprio che il tanto atteso Destroy All Humans 2 possa davvero trasformarsi in una videoludica realtà.

PlayStation svela accidentalmente il remake di Destroy All Humans 2

Che si tratti di un banale errore, oppure di una scelta voluta, nelle scorse ore l’account Twitter ufficiale di PlayStation ha visto la comparsa dell’intero trailer di annuncio della produzione firmata THQ Nordic. Il remake del secondo capitolo del franchise, conosciuto con il sottotitolo di Reprobed, si è così svelato grazie ad una serie di scene di gameplay, sebbene il tutto non sia stato accompagnato da una data di uscita. Da quello che è possibile vedere, il titolo seguirà le orme del precedente restyling, mantenendo inalterato il contenuto originale, ma accompagnando il tutto con un miglioramento visivo.

(Announced) Destroy All Humans 2: Remake 👀 Tweet got deleted:https://t.co/PLakV3omsU Could be a timed exclusive for Playstation…🤔 pic.twitter.com/nL1H8kICiu — Idle Sloth (@IdleSloth84) September 14, 2021

Nella giornata di domani è previsto uno showcase di THQ Nordic, durante il quale il publisher presenterà almeno sei nuovi giochi, per cui non è da escludere il reveal ufficiale di Destroy All Humans 2, anche se è lecito aspettarsi altre succose sorprese, visto il portfolio di team che la compagnia ha sotto la propria ala protettrice.

