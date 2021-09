In questa guida vi spiegheremo come fare a sbloccare la Coppa Wario nel nuovo WarioWare: Get it Together! per Nintendo Switch

Tra tutti i giochi disponibili per Nintendo Switch, WarioWare: Get It Together è certamente uno dei più eccentrici. In questo particolare titolo i giocatori dovranno cimentarsi in una serie di eccentrici microgames estremamente brevi cercando ogni volta di superare l’ultimo punteggio totalizzato.

Di base questo gioco è estremamente immediato, ma nasconde in ogni caso dei contenuti non disponibili sin dall’inizio. In questa guida su WarioWare: Get it Together! vi spiegheremo infatti come sbloccare la Coppa Wario, una divertentissima modalità extra.

Tanto divertimento ogni settimana

Prima di iniziare a parlare di come sbloccare la Coppa Wario, vogliamo spiegarvi brevemente in cosa consiste questa particolare modalità di WarioWare Get it Together. In pratica la Wario Cup è una challenge settimanale online in cui sarete costretti a giocare utilizzando personaggi, regole e minigiochi già prestabiliti. Le sfide cambiano ogni settimana e al termine della vostra partita il gioco salverà in una classifica online il vostro punteggio, permettendovi così di competere con i giocatori di tutto il mondo.

Inoltre in base al vostro punteggio in classifica potrete ottenere anche tanti premi. Più in alto vi piazzerete e maggiore sarà la vostra ricompensa. Generalmente i premi sono composti da monete, ma a volte potrete ottenere anche rari oggetti consumabili da assegnare ai vostri personaggi.

Ma l’abbonamento? – WarioWare: Get it Together, come sbloccare la Coppa Wario

Ora che sapete che la Coppa Wario è una modalità online, sicuramente molti di voi si staranno domandando se un abbonamento al Nintendo Switch Online è richiesto per poterla provare. Per vostra fortuna potrete giocare la Wario Cup anche senza un abbonamento online, seppure con delle limitazioni. Chi non è iscritto al programma Nintendo Switch Online potrà infatti divertirsi comunque ogni settimana a provare le nuove sfide offerte dal gioco (a patto di essere comunque connessi ad internet), ma non avrà la possibilità di essere inserito nella classifica online. Quindi, se siete interessati a competere con gli altri giocatori, allora sarete costretti ad abbonarvi al Nintendo Switch Online.

Fino in fondo – WarioWare: Get it Together, come sbloccare la Coppa Wario

Adesso è arrivato finalmente il momento di parlare di come sbloccare la Coppa Wario in WarioWare: Get it Together. Il procedimento in se è estremamente semplice ma, in base alle vostre abilità, potrebbe richiedere un po’ di tempo. Per sbloccare questa modalità dovrete infatti completare la modalità storia e raggiungere il vero finale del gioco. Inoltre dovrete anche sbloccare tutti i personaggi giocabili di WarioWare: Get it Together, ma in genere questo coincide con il completamento della storia.

Questo è tutto

