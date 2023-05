Dead Island 2: maxi offerta per il gioco su Kinguin!

Il pinguino imperatore taglia il prezzo sull’orrore: l’offerta di Kinguin trancia di netto il salasso per Dead Island 2, ecco come fruirne

Ora che abbiamo stabilito, beh, come stabilizzare Dead Island 2 su PC, sarete felici di sapere che il gioco è in offerta su Kinguin. Se dunque avevate sognato di dare al prezzo lo stesso trattamento che riservereste agli zombi, gioite: il pinguino del risparmio ha già usato la motosega per voi. C’è un piccolo dettaglio da considerare, naturalmente, ma per ora abbiamo una percentuale abbastanza interessante per tutti quanti voi. Diamo dunque un… taglio ai convenevoli ed entriamo nel vivo (o meglio, nel non morto) della discussione, c’è parecchio da sviscerare.

L’offerta di Kinguin su Dead Island 2

Volete i numeri esatti su Dead Island 2, vero? Va bene, dobbiamo specificare una cosa sul nostro protagonista di oggi. Non parliamo di metà prezzo, ma di qualcosa che ci va molto vicino. Alla stesura dell’articolo, infatti, il gioco non vi costerà la consueta settantina di euro, bensì una molto più ragionevole soglia fissata a quota 42,82€ grazie a uno sconto del 39%. Siccome i numeri sullo store tendono ad essere più volatili del previsto, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile cliccando qui. Se volete un’opinione schietta sul gioco, potete consultare la nostra recensione o rivedere il trailer.

Naturalmente, avrete constatato anche voi un dettaglio fondamentale nell’offerta: si parla infatti di un “ospite” nel pacchetto, ovvero un account di Epic Games. Come spesso avviene in questi casi, infatti, ciò che acquisterete sarà in realtà un profilo preesistente, comprensivo del gioco stesso. Dovrete dunque accedervi con le dovute credenziali e, una volta fatto ciò, scaricare il titolo sul vostro PC, se avete i “muscoli” necessari. Affrettatevi, prima che questo prezzo vantaggioso fluttui ulteriormente! E tornate a trovarci, se volete altre notifiche su offerte similari in futuro. Ci vediamo a Hell-A!

Ora sta a voi dirci la vostra: ne approfitterete? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.