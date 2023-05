Xbox Series S: ottima offerta per la console sul sito di Euronics!

“Vano disco addio, e a risparmiare sono io”: l’offerta del gigante dell’elettronica parla chiaro, con Euronics una Xbox Series S costa meno!

Siamo consapevoli delle preoccupazioni circa il dominio del digitale sui prezzi e sulla disponibilità dei giochi, ma possiamo rimandarle a un altro giorno con un’offerta del calibro di quella che Euronics ha in serbo per Xbox Series S. La sorella minore della console ammiraglia di casa Microsoft, che sacrifica il vano disco in favore di una scocca più compatta ed elegante, è la protagonista della nuova promozione da parte della catena dedicata al mondo dell’elettronica. Senza indugiare oltre, scopriamo insieme quanto competitivo sia il prezzo per il quale potrete portarvene a casa un’unità.

L’offerta di Euronics per Xbox Series S

Abbiamo bighellonato anche troppo: vediamo in cosa consiste l’offerta del sito di Euronics per gli appassionati in cerca di una Xbox Series S scontata. Naturalmente è la console in sé ad essere “scontata”, non certo l’occasione di portarsela a casa a 249 euro al posto dei soliti trecento. Per i più attenti, lo sconto è del 16%, con la possibilità di un acquisto rateale. Visto che siamo in vena di “dare i numeri”, vi confermiamo anche che l’hard disk di base ha una capacità di 512 GB. Tuttavia, per quelle che sono le tempistiche dell’offerta, vi conviene decisamente affrettarvi. Davvero, è questione di ore!

La console resterà disponibile “fino a esaurimento scorte” ancora per poco. La scadenza della promozione è infatti fissata per il 6 maggio, cioè domani. Il sito propone altresì diverse opzioni per una “combinazione perfetta” (leggasi: bundle), come ad esempio un mese di Game Pass. Si tratta effettivamente di un buon affare, visto che quel mezzo terabyte non si riempirà di certo da solo. Rinnovando il nostro consiglio ad affrettarvi, vi diamo appuntamento alla prossima promozione da tenere d’occhio, che non mancheremo certo di segnalare. Buon gaming a tutti i fan di Microsoft in ascolto!

Ora sta a voi dirci la vostra: siete riusciti ad accaparrarvi la vostra console? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. E non staccate nemmeno gli occhi da Euronics!