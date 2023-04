Dead Island 2: l’uscita si avvicina, ecco il trailer di lancio!

Nelle scorse ore, Deep Silver e Dambuster Studios hanno divulgato il trailer di lancio di Dead Island 2, la cui uscita, fra un problema e un altro, è finalmente alle porte: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Lo sviluppo di Dead Island 2 non è certamente stata cosa facile, anzi. Fra mille rinvii, cambi di studio e restarting di varia natura, il sequel di quel Dead Island: Riptide uscito nell’ormai lontano 2011 sembrava essere più un mito che effettiva realtà. E invece ormai ci siamo: il prossimo 21 aprile il gioco di Deep Silver sviluppato da Dambuster Studios arriverà su Xbox Series X | S, Xbox One, PS5, PS4 e PC. Insomma, ormai ci siamo, il lancio è imminente e questo vuol dire solo una cosa.

Nelle scorse ore, Deep Silver ha divulgato il trailer finale di Dead Island 2, con una marea di zombie da sterminare e mille modi diversi e “divertenti” di farlo. Dopo l’annuncio dell’arrivo in fase Gold e l’anticipo di qualche giorno dell’uscita, insomma, il fantomatico sequel è finalmente pronto a portare montagne di gore, di divertimento e co-op nei vostri hardware. Si rivelerà all’altezza dei tanti anni di attesa passati? Staremo a vedere… intanto godiamoci il trailer di lancio, lo trovate qua sotto.

Dead Island 2: al lancio manca ormai pochissimo, ecco l’ultimo trailer!

Ambientato a Los Angeles (soprannominata Hell-A per flavour) circa 10 anni dopo gli eventi narrati nel primo capitolo, Dead Island 2 si focalizza sugli Slayers, un gruppo di sopravvissuti che, ovviamente, combatte ogni giorno per sopravvivere nella città, ormai completamente invasa dall’epidemia zombie. Oltre alle armi bianche, da fuoco e a tutte le modifiche a loro disposizione per renderli ancora più letali, gli Slayers sono stranamente immuni al virus, che invece li potenzia mandandoli in Modalità Furia, stato che permette loro di uccidere le creature… semplicemente a mani nude.

