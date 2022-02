Bungie: Microsoft avrebbe tentato l’acquisizione prima di Sony

Forse la notizia dell’acquisizione di Bungie da parte di Sony non ha creato lo stesso scompiglio dato da Microsoft e Activision Blizzard alcune settimane fa, ma rimane comunque un fatto più che rilevante per il mondo videoludico. Dopotutto, in molti si aspettavano una risposta da parte dell’azienda creatrice di PlayStation, soprattutto dopo che l’ingegnoso CEO di Xbox è riuscito a sferrare un duro colpo alla sua compagnia rivale.

Tuttavia, mentre l’affare di Microsoft si trova ancora ad essere osservato attentamente anche dal governo americano, viste le dimensioni dell’azienda che essa andrebbe ad acquisire, ciò che Sony ha effettuato non è poi nulla di così insolito. Pochi mesi fa sempre Sony ha acquisito altri studi , tra cui anche Bluepoint, e di sicuro Bungie non sarà l’ultima sorpresa che questo 2022 potrà offrirci. Mentre le voci sui futuri affari continuano a rincorrersi in queste ore, un insider ha voluto svelare un retroscena riguardante Bungie, e il tentativo d’acquisizione portato avanti da Microsoft molto prima dell’arrivo di Sony.

Microsoft è attualmente proprietaria di tutte le IP di Halo, eppure l’interesse della compagnia americana potrebbe non essersi limitato solo a questo franchise. Secondo l’insider Nate the Hate, che scrive attraverso il profilo di Direct-Feed Games, diverso tempo addietro Microsoft avrebbe voluto aggiungere la stessa Bungie tra le file dei suoi studi. Le trattative tra il colosso di Redmond e la casa di sviluppo si sarebbero prolungate per circa due anni, finendo con il concludersi nel 2020 in un mero buco nell’acqua. I motivi dietro questo impasse, secondo le parole dell’insider, erano dovute al prezzo che Bungie avrebbe richiesto a Microsoft, oltre alla volontà di rimanere indipendenti anche una volta che l’acquisizione fosse avvenuta.

Microsoft & Bungie have had talks on & off for a couple of years.

Back in 2020, talks stalled between the two due to Bungie wanting in the area of $2bn and to retain independence.

That request paired with the asking price was too high for MS, at the time.

Enter Sony… https://t.co/pSqxqN1C1I

— Direct-Feed Games (@DirectFeedGames) February 1, 2022