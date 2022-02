PlayStation: Bungie supporterà lo sviluppo di giochi live service

Il CEO di PlayStation Jim Ryan fornisce ulteriori dettagli riguardo la recente acquisizione di Bungie, spiegando come essa contribuirà a creare giochi live service

Possiamo dire con certezza che, nonostante ci troviamo appena a febbraio, il 2022 è iniziato in un modo più che esplosivo. Diverse settimane fa, Microsoft ha stupito tutti quanti: videogiocatori, membri dell’industria videoludica, anche economisti, si sono ritrovati sbalorditi dall’acquisizione miliardaria effettuata nei confronti del colosso Activision Blizzard. In contrapposizione a ciò, i fan di PlayStation si erano mostrati piuttosto preoccupati, attendendo una risposta da parte di Sony a quest’incredibile mossa di mercato. Ed è proprio nelle scorse ore, con l’acquisizione di Bungie da parte di Sony Interactive Entertaiment, che si può dedurre come l’azienda non sia poi intenzionata a farsi trovare impreparata.

Tra i dettagli forniti ieri riguardo l’aggiunta di Bungie agli studi PlayStation, si è scoperto come esso rimarrà comunque uno studio multipiattaforma e indipendente, un approccio piuttosto differente rispetto alla strada che Activision potrebbe intraprendere sotto Microsoft. In più, il CEO di PlayStation Jim Ryan ha voluto approfondire il ruolo che assumerà Bungie, il quale sarebbe principalmente rivolto alla creazione di giochi live service.

Nuovi giochi PlayStation mirano ai live service con Bungie

Poiché l’esclusività non è presente dagli accordi, questo nuovo acquisto ha inizialmente suscitato delle perplessità sulla sua reale utilità. E forse questa è la ragione per cui il presidente di PlayStation ha chiarito ulteriormente cosa comporterà il nuovo rapporto con Bungie, all’interno di un post pubblicato sul sito ufficiale dell’azienda giapponese. Essenzialmente, Bungie è rinomata per i suoi giochi live service e pubblicazioni in svariati formati, e queste loro capacità andranno ad assistere PlayStation nel realizzare una delle ambizioni del brand, ovvero quella di portarlo oltre le console ed accrescere la propria potenziale audience: Bungie sarà dunque la chiave nello sviluppo di futuri giochi live service creati da altri studi first party.

Bungie has limitless potential to unite friends around the world. We have found a partner in PlayStation that shares our dream and is committed to accelerating our creative vision of building generation-spanning entertainment. Our journey begins today.https://t.co/PLuVn48zdy pic.twitter.com/kAhRbAg3vD — Bungie (@Bungie) January 31, 2022

Viceversa, gli altri sviluppatori di PlayStation potranno “migliorare” il portfolio di Bungie. Jim Ryan sostiene come questo sia un passo strategico per poter continuare ad evolvere l’esperienza videoludica costruita sinora, e già da tempo si sapeva come Sony fosse intenzionata ad aumentare significativamente gli aspetti multiplayer e le esperienze live service. In altre dichiarazioni, Jim Ryan ha svelato anche come questa sia solo una delle tante acquisizioni che potranno essere rivelate in futuro; non resta allora che vedere quali altre sorprese PlayStation intenda riservare. Intanto, anche Phil Spencer ha reagito a questa notizia, congratulandosi con Bungie e PlayStation per la loro nuova unione.

