Sony e Bluepoint: l’acquisizione del team è ufficiale

Bluepoint è appena entrata a far parte di Sony, con un’acquisizione che si rumoreggiava già da tempo e che attendeva solo notizie di conferma ufficiali

Bluepoint e Playstation saranno finalmente unite dal sacro vincolo delle acquisizioni di case di sviluppo videoludiche effettuate da Sony. Questo è ciò che viene confermato all’interno di un post sul blog ufficiale Playstation, e confermato dallo stesso Presidente di Bluepoint Games Marco Thrush in un comunicato.

Le parole di Thrush sull’acquisizione di Bluepoint da parte di Sony

Thrush si dice molto eccitato alla nuova avventura che aspetterà Bluepoint insieme a Sony, e definisce il futuro che desidera portare ai videogiocatori attraverso le sue parole:

Austin, nel Texas, è stata la casa madre di Bluepoint sin da quando è stata fondata per la prima volta nel 2006, e adesso siamo un team vicino a 70 creativi da un talento super, e continuiamo a crescere. Mentre lo studio è sicuramente cresciuto durante questi 15 anni, le nostre credenze culturali sono rimaste le stesse: spingerci sempre al limite e creare dei giochi con la maggior qualità possibile, facendo il tutto divertendoci. Il punto focale sulla cultura è stato un accompagnamento fondamentale per il nostro successo, e siamo lieti del fatto che Playstation Studios condividano una simile visione e cultura.

Playstation ha un catalogo videoludico che rappresenta un’icona, e per noi non c’è niente di meglio che portare dei capolavori a nuovi giocatori. Entrare a far parte di Playstation Studios rende il nostro team capace di aumentare ulteriormente la barra di qualità, e di creare esperienze sempre più d’impatto per la community di PlayStation. Ringraziamo coloro che ci hanno supportato lungo gli anni, e non vediamo l’ora di darvi nuovi fantastici videogiochi in questo prossimo capitolo per Bluepoint Games!

Pare dunque che il nuovo rapporto tra Sony e Bluepoint si sia davvero finalmente consolidato attraverso questo annuncio. Ricordiamo che Bluepoint è celebre per le numerose remaster effettuate nel corso degli anni, come la collection di Metal Gear Solid, Shadow of The Colossus, Ico, God of War ed il più recente Demon’s Souls per PS5.

