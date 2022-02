Leggende Pokémon Arceus: come liberare più Pokémon

L iberare più Pokémon è un cruccio per tutti gli studiosi zelanti di Leggende Pokémon Arceus: ecco come cambiano le cose in questo capitolo

Di per sé, Leggende Pokémon Arceus pone l’accento sulla cattura delle creature (e sulla moda), senza soffermarsi particolarmente su come liberare le proprie (specie se si hanno più Pokémon). Per questo motivo, visti i molti doppioni che dovrete mettere da parte per completare il primo Pokédex della storia, potreste ritrovarvi a riempire il pascolo. E con tutto il bene che si può volere ai mostri da taschino, il pascolo rimane sempre un modo come un altro per fare riferimento ai cari vecchi Box: assicuratevi di ridare la libertà alle creature che sono di troppo, e se non ne siete in grado… la nostra guida è qui apposta per questo!

Leggende Pokémon Arceus: come sbloccare il pascolo per liberare più Pokémon

In Leggende Pokémon Arceus l’accesso al pascolo va prima sbloccato, ma come avrete intuito il metodo principale per liberare i Pokémon più ridondanti non tarda a fare la sua comparsa. In qualità di già citato equivalente dei Box, dopo le prime catture il Villaggio Giubilo apre volentieri le porte del pascolo ai giocatori tramite il personaggio non giocante che se ne occupa. Una volta completato il test di ammissione al Team Galassia, nella zona ad est del paese. A inizio gioco ci sono otto diversi pascoli, e ciascuno di essi può ospitare fino ad un massimo di trenta creature. E fin qui ci siamo…

Leggende Pokémon Arceus: come accedere al pascolo per liberare più Pokémon

Fatta questa premessa, vediamo come liberare i Pokémon tra una caccia al “Sommo Sinnoh” artefice di più di una leggenda e una ricognizione nel (vecchio ma nuovo) mondo Pokémon di Arceus. Vi sorprenderà sapere che rivolgervi alla responsabile del pascolo nel Villaggio Giubilo è uno solo dei modi per accedere a quello che ormai possiamo chiamare il nostro bestiame. I campi base di ogni landa ospitano infatti un personaggio non giocante che ci concede di accedere alla gestione del pascolo. Chiunque ci permetta di farlo ci aiuterà anche a ridare la libertà a tutti i nostri eventuali doppioni, in ogni caso.

Leggende Pokémon Arceus: come liberare più Pokémon, punto

Va da sé che, essendo i pascoli l’equivalente dei box, una volta entrati nel loro menù di gestione (qui sopra) i veterani sapranno bene dove andare. Per i neofiti, però, ciò che occorre fare è cercare il Pokémon da liberare, scorrere le relative opzioni, scegliere “libera” e confermare la propria scelta. Una volta riempiti quattro pascoli, è possibile anche liberare più creature in blocco. Per aprire il menù relativo a quest’opzione, occorre premere il tasto X una volta aperta la schermata del pascolo. Questo vi farà risparmiare molto tempo… e spazio, ovviamente, con buona pace del Team Diamante e del Team Perla!

