Batman: Arkham Asylum, arriva la Comic Edition dello storico titolo di Rocksteady

Annunciata la Batman: Arkham Asylum Comic Edition, una speciale versione del gioco che conterrà anche un fumetto dedicato all’eroe mascherato

Warner Bros. Games ha annunciato l’arrivo di una speciale versione del popolare videogioco Batman: Arkham Asylum realizzata per l’Italia chiamata Comic Edition. Questa versione sarà realizzata in collaborazione con Panini Comics, che in Italia ha i diritti per la distribuzione dei fumetti DC. L’edizione conterrà la versione Game of the Year Edition del titolo per PS4 e il fumetto “La strada per Arkham” realizzato per l’occasione da Panini.

Batman: Arkham Asylum, tutti i contenuti della Comic Edition

La Batman: Arkham Asylum Comic Edition è stata realizzata per celebrare l’arrivo nei cinema del nuovo film The Batman, nelle sale dal prossimo 3 marzo. Questa edizione arriverà durante la primavera e sarà un’esclusiva di GameStop e sarà già possibile preordinarla da oggi. Questa conterrà l’edizione Game of the Year del gioco per PS4, un poster con un’illustrazione del fumettista Carlos D’Anda e il fumetto La strada per Arkham che al suo interno avrà gli albi Batman: Arkham Origins (2014) di Adam Beechen e Barman Arkham Asylum: Road to Arkham (2009) di Alan Burnett e Carlos D’Anda.

Fabrizio Ioli, SVP Retail & Consumer Product di Italia e Spagna di Warner Bros ha dichiarato: “Siamo felici di annunciare il ritorno di questo titolo così apprezzato da pubblico e critica in un prezioso cofanetto da collezione, realizzato unicamente per l’Italia. Un prodotto esclusivo imperdibile per i fan di Batman e dell’Universo DC Comics che, in occasione dell’uscita nelle sale il prossimo 3 marzo di The Batman, vuole omaggiare uno dei personaggi più celebri e amati della storia del fumetto, protagonista di leggendarie saghe cinematografiche e di iconici videogiochi di successo”. Il prezzo di questa edizione speciale da collezione sarà di 59.99€ e preordinandola sarà possibile ricevere in omaggio anche il poster ufficiale del film.

