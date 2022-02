Batman Arkham Collection: versione per Nintendo Switch in arrivo?

La versione Nintendo Switch di Batman Arkham Collection potrebbe rivelarsi presto essere una piacevole realtà, stando ad un listino

Che tutti i dubbi iniziali sul successo di Nintendo Switch siano stati dissipati in men che non si dica è ormai palese: ora, a quanto pare, Batman Arkham Collection sta per unirsi alla grande famiglia di port di terze parti. Il successo con cui la piattaforma ibrida della Grande N ha ottenuto il supporto esterno assente nel periodo di Wii U ha permesso a molti giochi degli ultimi dieci anni di godere di una seconda giovinezza grazie al fascino della portabilità. Tre titoli presi a piene mani dal meglio dell’industria videoludica stanno per fare il loro debutto sull’ultimogenita del colosso di Kyoto.

La conferma transalpina di Batman Arkham Collection per Nintendo Switch

Per chi non lo sapesse, prima che ne tornassimo a parlare noi oggi per un arrivo su Nintendo Switch il pacchetto Batman Arkham Collection, comprensivo della trilogia di Rocksteady, è uscito su PS4 ed Xbox One nel 2016. Alludiamo, nello specifico, ad Arkham Asylum, Arkham City (visto su Wii U a suo tempo) ed Arkham Knight. Non abbiamo incluso Arkham Origins perché, appunto, non fa parte dei titoli curati dal team originale. Ovviamente per ora non c’è stato alcun annuncio ufficiale; dobbiamo farci bastare il listino del retailer francese WTT, riportato da VideoGamesChronicle (di cui oggi è già la seconda volta che parliamo).

Sia chiaro: spesso e volentieri l’inventario di un retailer può dimostrarsi poco attendibile. Tuttavia, lo stesso rivenditore ha precedentemente fatto trapelare l’esistenza di un port per Switch molto più improbabile, ovvero quello di The Witcher 3, prima dell’annuncio ufficiale. Per quanto invece riguarda il futuro confermato per il Crociato Incappucciato, abbiamo Gotham Knights, ambientato in una continuità differente dalla serie di Rocksteady; quest’ultimo team di sviluppo ha invece messo in cantiere Suicide Squad: Kill the Justice League, e gli eventi del gioco seguono quelli della serie sul Cavaliere Oscuro.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi interessa l'idea di "essere Batman" anche durante un picnic?